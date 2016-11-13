وزير الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى السعودية

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وأبرز التطورات الإقليمية والدولية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم سفير المملكة المتحدة لدى السعودية سايمون كوليز، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ووفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.