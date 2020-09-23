مدرب النصر "فيتوريا": نلعب أمام العين لخطف النقاط الثلاث

تمنى الشفاء العاجل لمصابي الهلال بفيروس كورونا

قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر البرتغالي "فيتوريا": إن فريقه يسعى لخطف النقاط الثلاث حينما يواجه العين الإماراتي غداً الخميس -دور المجموعات - من دوري أبطال آسيا 2020، بعيداً عن هوية الفريق الذي يلعب أمامه في دور الـ16.

وأضاف "فيتوريا": "مباراة أخرى جديدة غداً أمام العين؛ فريق جيد ومدرب جيد، هدفنا في كل المباريات هو الفوز وهذا يتوقف على المباراة والخصم، هدفنا في نهاية الأمر هو الفوز دائمًا، وهذا هو هاجسنا".

وزاد: "لا أفكر أبداً بمن سنلعب معه ولا يهمني من يكون الخصم، الفريق الذي سنلاقيه سنكون مستعدين لهم".

وتابع : من واقع خبرتي الماضية أنا لا أمانع في إشراك اللاعبين؛ لأنني رجل مؤمن باللاعبين الشباب.. أنا أثق وأكرر بأنني أرى بعد عامين أو ثلاثة سنشاهد أكثر اللاعبين الشباب في النصر هم أعمدة المنتخب السعودي".

وتمنى "فيتوريا" الشفاء العاجل للاعبي الهلال المصابين بكورونا، قائلاً: لا أحب أن أرى أي فريق يمر بحالة مثل هذه الحالة وأتمنى لهم الشفاء".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدرب النصر، اليوم الأربعاء قبل مواجهة العين.