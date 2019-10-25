النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفيصل يوجِّه بفتح تحقيق حول دخول جماهير مباراة الاتفاق والعدالة

وجَّه رئيس الهيئة العامة للرياضة بفتح تحقيق حول دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة للحصول على الدعم البالغ مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان لها: "إشارة إلى المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة، التي أُقيمت يوم أمس الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة للحصول على الدعم المعلن في وقت سابق، والبالغ مليون ريال.. فعليه فقد وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالتحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة في هذا الخصوص".

هيئة الرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الاتفاق ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام العدالة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفيصل يوجِّه بفتح تحقيق حول دخول جماهير مباراة الاتفاق والعدالة
سبق

وجَّه رئيس الهيئة العامة للرياضة بفتح تحقيق حول دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة للحصول على الدعم البالغ مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان لها: "إشارة إلى المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة، التي أُقيمت يوم أمس الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة للحصول على الدعم المعلن في وقت سابق، والبالغ مليون ريال.. فعليه فقد وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالتحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة في هذا الخصوص".

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
10:22 PM

الفيصل يوجِّه بفتح تحقيق حول دخول جماهير مباراة الاتفاق والعدالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
9,377

وجَّه رئيس الهيئة العامة للرياضة بفتح تحقيق حول دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة للحصول على الدعم البالغ مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان لها: "إشارة إلى المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة، التي أُقيمت يوم أمس الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة للحصول على الدعم المعلن في وقت سابق، والبالغ مليون ريال.. فعليه فقد وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالتحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة في هذا الخصوص".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,605
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,083
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,216
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
37,016

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة