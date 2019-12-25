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"حرم أمير الرياض" ترعى حفل تكريم 768 طالبة متفوقة بـ"جامعة نورة"

تحتفي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مساء غد الخميس، بتخريجها المتميزات والحاصلات على درجة الدكتوراه والماجستير ومرتبة الشرف الأولى من حاملات البكالوريوس والدبلوم. برعاية حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، وبحضور مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى.

وقالت "الجامعة": إن عدد الخريجات المتميزات لهذا العام الجامعي؛ يمثل (768) طالبة من 12 كلية، ومعهد اللغة العربية للناطقات بغيرها.

وأضافت: يأتي هذا الحفل سعيًا من الجامعة للاحتفاء بطالباتها المتميزات، وداعمًا لمسيرتهن الأكاديمية والعلمية والبحثية؛ لما بذلنه من جهد في التحصيل الأكاديمي والعلمي والتدريب الإكلينيكي في مراكز الجامعة المتخصصة.

جدير بالذكر أن حضور حفل الخريجات سيتكون من نخبة من وكيلات الجامعة وعميدات الكليات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأمهات الخريجات.

حرم أمير الرياض جامعة نورة

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"حرم أمير الرياض" ترعى حفل تكريم 768 طالبة متفوقة بـ"جامعة نورة"
سبق

تحتفي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مساء غد الخميس، بتخريجها المتميزات والحاصلات على درجة الدكتوراه والماجستير ومرتبة الشرف الأولى من حاملات البكالوريوس والدبلوم. برعاية حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، وبحضور مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى.

وقالت "الجامعة": إن عدد الخريجات المتميزات لهذا العام الجامعي؛ يمثل (768) طالبة من 12 كلية، ومعهد اللغة العربية للناطقات بغيرها.

وأضافت: يأتي هذا الحفل سعيًا من الجامعة للاحتفاء بطالباتها المتميزات، وداعمًا لمسيرتهن الأكاديمية والعلمية والبحثية؛ لما بذلنه من جهد في التحصيل الأكاديمي والعلمي والتدريب الإكلينيكي في مراكز الجامعة المتخصصة.

جدير بالذكر أن حضور حفل الخريجات سيتكون من نخبة من وكيلات الجامعة وعميدات الكليات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأمهات الخريجات.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
12:28 PM

"حرم أمير الرياض" ترعى حفل تكريم 768 طالبة متفوقة بـ"جامعة نورة"

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عمر السبيعي - الرياض
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تحتفي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مساء غد الخميس، بتخريجها المتميزات والحاصلات على درجة الدكتوراه والماجستير ومرتبة الشرف الأولى من حاملات البكالوريوس والدبلوم. برعاية حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، وبحضور مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى.

وقالت "الجامعة": إن عدد الخريجات المتميزات لهذا العام الجامعي؛ يمثل (768) طالبة من 12 كلية، ومعهد اللغة العربية للناطقات بغيرها.

وأضافت: يأتي هذا الحفل سعيًا من الجامعة للاحتفاء بطالباتها المتميزات، وداعمًا لمسيرتهن الأكاديمية والعلمية والبحثية؛ لما بذلنه من جهد في التحصيل الأكاديمي والعلمي والتدريب الإكلينيكي في مراكز الجامعة المتخصصة.

جدير بالذكر أن حضور حفل الخريجات سيتكون من نخبة من وكيلات الجامعة وعميدات الكليات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأمهات الخريجات.

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