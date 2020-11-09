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وكيل محافظة المجاردة يفتتح المركز الصحي بعبس

ضمن جهود الوزارة لتقديم أفضل الخدمات

افتتح وكيل محافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير، ثامر بن نايف المرزوقي، مركز صحي عبس، صباح اليوم الاثنين.

وكان في استقباله عند وصوله للمركز، رئيس مركز عبس، محمد سفر الشهراني، ومدير القطاع الصحى والمشرف على مستشفى المجاردة العام، حسن ناصر الأسمري، وعدد من المسؤولين بإدارة الرعاية الصحية الأولية.

وبعد الاستقبال قص الشريط إيذانًا بالافتتاح؛ ثم تجول بأقسام المركز الصحي، مستمعًا إلى شرح مفصل من مدير القطاع الصحى، عن مهام كل قسم.

ولفت إلى أن افتتاح هذا المركز ضمن جهود وزارة الصحة والشؤون الصحية بمنطقة عسير، لخدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم.

وتحدث "الأسمري"، مقدمًا شكره وتقديره لوزير الصحة، توفيق الربيعة، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، خالد عايض عسيرى، لما يولونه من متابعة واهتمام ودعم للخدمات الصحية بمحافظة المجاردة، لتقديم الخدمة النوعية المقدمة للمرضى ذات معيارية صحية عالية تضاهي المواقع الصحية الأخرى.

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وكيل محافظة المجاردة يفتتح المركز الصحي بعبس
سبق

افتتح وكيل محافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير، ثامر بن نايف المرزوقي، مركز صحي عبس، صباح اليوم الاثنين.

وكان في استقباله عند وصوله للمركز، رئيس مركز عبس، محمد سفر الشهراني، ومدير القطاع الصحى والمشرف على مستشفى المجاردة العام، حسن ناصر الأسمري، وعدد من المسؤولين بإدارة الرعاية الصحية الأولية.

وبعد الاستقبال قص الشريط إيذانًا بالافتتاح؛ ثم تجول بأقسام المركز الصحي، مستمعًا إلى شرح مفصل من مدير القطاع الصحى، عن مهام كل قسم.

ولفت إلى أن افتتاح هذا المركز ضمن جهود وزارة الصحة والشؤون الصحية بمنطقة عسير، لخدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم.

وتحدث "الأسمري"، مقدمًا شكره وتقديره لوزير الصحة، توفيق الربيعة، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، خالد عايض عسيرى، لما يولونه من متابعة واهتمام ودعم للخدمات الصحية بمحافظة المجاردة، لتقديم الخدمة النوعية المقدمة للمرضى ذات معيارية صحية عالية تضاهي المواقع الصحية الأخرى.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
07:30 PM

وكيل محافظة المجاردة يفتتح المركز الصحي بعبس

ضمن جهود الوزارة لتقديم أفضل الخدمات

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بندر آل عوض - عسير
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افتتح وكيل محافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير، ثامر بن نايف المرزوقي، مركز صحي عبس، صباح اليوم الاثنين.

وكان في استقباله عند وصوله للمركز، رئيس مركز عبس، محمد سفر الشهراني، ومدير القطاع الصحى والمشرف على مستشفى المجاردة العام، حسن ناصر الأسمري، وعدد من المسؤولين بإدارة الرعاية الصحية الأولية.

وبعد الاستقبال قص الشريط إيذانًا بالافتتاح؛ ثم تجول بأقسام المركز الصحي، مستمعًا إلى شرح مفصل من مدير القطاع الصحى، عن مهام كل قسم.

ولفت إلى أن افتتاح هذا المركز ضمن جهود وزارة الصحة والشؤون الصحية بمنطقة عسير، لخدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم.

وتحدث "الأسمري"، مقدمًا شكره وتقديره لوزير الصحة، توفيق الربيعة، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، خالد عايض عسيرى، لما يولونه من متابعة واهتمام ودعم للخدمات الصحية بمحافظة المجاردة، لتقديم الخدمة النوعية المقدمة للمرضى ذات معيارية صحية عالية تضاهي المواقع الصحية الأخرى.

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