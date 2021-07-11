وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 6435، تلتها المنطقة الشرقية بـ2935، ثم منطقة مكة المكرمة بـ2205، ومنطقة القصيم بـ2032، ومنطقة المدينة المنورة بـ 1779، ومنطقة الجوف بـ1197، ومنطقة تبوك بـ820، ومنطقة حائل بـ728، ومنطقة الحدود الشمالية بـ651، ومنطقة جازان بـ467، ومنطقة عسير بـ348، ومنطقة الباحة بـ321، ومنطقة نجران بـ279.

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" 20213 مخالفة وذلك للفترة من 24/ 11/ 1442هـ حتى 30/ 11/ 1442هـ.

خلال أسبوع.. 20213 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-11 بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" 20213 مخالفة وذلك للفترة من 24/ 11/ 1442هـ حتى 30/ 11/ 1442هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 6435، تلتها المنطقة الشرقية بـ2935، ثم منطقة مكة المكرمة بـ2205، ومنطقة القصيم بـ2032، ومنطقة المدينة المنورة بـ 1779، ومنطقة الجوف بـ1197، ومنطقة تبوك بـ820، ومنطقة حائل بـ728، ومنطقة الحدود الشمالية بـ651، ومنطقة جازان بـ467، ومنطقة عسير بـ348، ومنطقة الباحة بـ321، ومنطقة نجران بـ279. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 04:27 PM

خلال أسبوع.. 20213 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا الرياض العدد الأعلى بواقع 6435 ثم الشرقية بـ2935





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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" 20213 مخالفة وذلك للفترة من 24/ 11/ 1442هـ حتى 30/ 11/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 6435، تلتها المنطقة الشرقية بـ2935، ثم منطقة مكة المكرمة بـ2205، ومنطقة القصيم بـ2032، ومنطقة المدينة المنورة بـ 1779، ومنطقة الجوف بـ1197، ومنطقة تبوك بـ820، ومنطقة حائل بـ728، ومنطقة الحدود الشمالية بـ651، ومنطقة جازان بـ467، ومنطقة عسير بـ348، ومنطقة الباحة بـ321، ومنطقة نجران بـ279.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.