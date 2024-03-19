القحطاني: التواصل بين القيادة والمواطنين والمقيمين من الإدارة الناجحة في مواجهة "كورونا"

أكد أن معهد الإدارة التزم بالإجراءات الاحترازية وفعّل العمل عن بعد والتدريب الإلكتروني

أكد مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- للشعب السعودي؛ تعكس حرص القيادة السعودية على مخاطبة المواطنين والمقيمين والعمل على إطلاعهم بكل المستجدات، وهذا التواصل بين القيادة والمواطنين والمقيمين هو جزءٌ من الإدارة الناجحة للمملكة العربية السعودية في مواجهة "فيروس كورونا".

وأضاف القحطاني أن كلمة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- جاءت لتبرز عدة نقاط في غاية الأهمية، وتؤكد مدى الحرص الشديد الذي توليه القيادة وولاة الأمر؛ لصحة وسلامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وقال الدكتور القحطاني أن المملكة تواجه جائحة كورونا بعزيمة ثابتة وصدق مستمدة يقينها بالله ثم ثقتها في قدرة الشعب السعودي على تجاوز هذه الأزمة، وهو ما ظهر بشكل واضح من خلال كلمة خادم الحرمين الشريفين لأبنائه وبناته من المواطنين والمقيمين التي أوضح فيها جميع تفاصيل إدارة المملكة لهذه الأزمة بمنتهى الشفافية.

كما أضاف أن حكومة المملكة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار "فيروس كورونا" وتوفير كل التدابير ووسائل العلاج للمصابين من المواطنين والمقيمين.

وقال القحطاني إن المملكة حرصت على توفير كل وسائل الأمان للأجهزة الحكومية من خلال قرارها بتعليق الدراسة ثم تعليق العمل لمدة (16) يومًا للحد من انتشار العدوى بهذا الفيروس بين منسوبي الأجهزة الحكومية مع تواصل العمل وخدمة المستفيدين عبر الوسائل التقنية المتاحة.

وأوضح الدكتور مشبب القحطاني أن معهد الإدارة العامة التزم بجميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بتعليق العمل في مركزه الرئيس وفروعه المختلفة مع استمرار خدمة المتدربين والدارسين عن بعد، حيث يتواصل التدريب الإلكتروني لدارسي البرامج الإعدادية عن بعد من خلال "البلاك بورد" الذي بدأ منذ الأحد الماضي، وقد انتظم في التدريب عن بعد (2512) دارسًا ودارسةً في (103) برامج إعدادية بالمركز الرئيس للمعهد وفروعه خلال الأسبوع الأول.

وأضاف أنه سينتظم (1684) دارسًا ودارسةً في برامج اللغة الإنجليزية بالمعهد بدءًا من الأحد القادم، ويُضاف إلى ذلك تقديم التدريب الإلكتروني لآلاف الموظفين الحكوميين يوميًا عن طريق منصة "إثرائي".

ونوه القحطاني بأن العمل في المعهد يسير بوتيرة طبيعية، مؤكدًا أن تعليق العمل في الأجهزة الحكومية لم يؤثر على الخدمات التي يقدمها المعهد، حيث يتمتع المعهد بجاهزية البنية التحتية للتدريب الإلكتروني وتقديم مختلف الخدمات عن بعد لجميع المستفيدين.

ودعا القحطاني الله- سبحانه وتعالى- أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ قيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها.