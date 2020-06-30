"القرني" مديرًا للدعاوى بمحكمة استئناف الشرقية

صدر قرار رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، بتعيين سعد بن عبدالله بن عوض آل صيفي القرني رئيسًا لإدارة الدعاوى والأحكام بمحكمة الاستئناف.
"سبق" تهنئ "القرني"، وتتمنى له التوفيق في مهمته.
صدر قرار رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، بتعيين سعد بن عبدالله بن عوض آل صيفي القرني رئيسًا لإدارة الدعاوى والأحكام بمحكمة الاستئناف.
"سبق" تهنئ "القرني"، وتتمنى له التوفيق في مهمته.
صدر قرار رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، بتعيين سعد بن عبدالله بن عوض آل صيفي القرني رئيسًا لإدارة الدعاوى والأحكام بمحكمة الاستئناف.
"سبق" تهنئ "القرني"، وتتمنى له التوفيق في مهمته.
صدر قرار رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، بتعيين سعد بن عبدالله بن عوض آل صيفي القرني رئيسًا لإدارة الدعاوى والأحكام بمحكمة الاستئناف.
"سبق" تهنئ "القرني"، وتتمنى له التوفيق في مهمته.