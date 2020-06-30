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"القرني" مديرًا للدعاوى بمحكمة استئناف الشرقية

صدر قرار رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، بتعيين سعد بن عبدالله بن عوض آل صيفي القرني رئيسًا لإدارة الدعاوى والأحكام بمحكمة الاستئناف.


"سبق" تهنئ "القرني"، وتتمنى له التوفيق في مهمته.

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"القرني" مديرًا للدعاوى بمحكمة استئناف الشرقية
سبق

صدر قرار رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، بتعيين سعد بن عبدالله بن عوض آل صيفي القرني رئيسًا لإدارة الدعاوى والأحكام بمحكمة الاستئناف.


"سبق" تهنئ "القرني"، وتتمنى له التوفيق في مهمته.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
12:09 AM

"القرني" مديرًا للدعاوى بمحكمة استئناف الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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صدر قرار رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، بتعيين سعد بن عبدالله بن عوض آل صيفي القرني رئيسًا لإدارة الدعاوى والأحكام بمحكمة الاستئناف.


"سبق" تهنئ "القرني"، وتتمنى له التوفيق في مهمته.

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