النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جازان.. 750 طالباً وطالبة يشاركون في فعالية " أمشي.. لصحتي"

لنشر الوعي الصحي والثقافة الرياضية في أوساط المجتمع

نظمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة جازان ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية مساء اليوم الأحد فعالية تحت عنوان " أمشي.. لصحتي" بمشاركة أكثر من ( 750 ) من طلاب وطالبات المنطقة ومن القيادات التعليمية يتقدمهم مدير عام التعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.

وتنوعت الفئات العمرية المشاركة بالفعالية من الجنسين بين الشباب والأطفال وكبار السن، بالإضافة لمشاركة (85) فرقة تطوعية و(15) فرقة كشفية و(22) نادياً من أندية الأحياء "بنين وبنات"، حيث هدفت الفعالية إلى تشجيع ممارسة رياضة المشي لتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي والرياضة بين أفراد المجتمع وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط ورفع نسبة ممارسي الرياضة تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأوضح مدير التعليم أن هذه الفعالية تأتي ضمن العديد من الخطوات التي اتخذتها الإدارة لنشر الوعي الصحي والثقافة الرياضية في أوساط المجتمع بشكل عام وليس للطلاب والطالبات فحسب بل سيمتد أثرها لجميع الأسر، مضيفاً أن السلوك الصحي والغذاء الصحي سيؤثر إيجابياً في مستوى الطلاب والطالبات الدراسي، موضحاً أن هذه الفعاليات ستسهم في زيادة الوعي بأهمية الرياضة وخفض نسبة الإصابة بالعديد من الأمراض كالسكري والقلب، مقدماً شكره لجميع الجهات الأمنية والحكومية المشاركة في تنفيذ الفعالية ولجميع اللجان العاملة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جازان.. 750 طالباً وطالبة يشاركون في فعالية " أمشي.. لصحتي"
سبق

نظمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة جازان ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية مساء اليوم الأحد فعالية تحت عنوان " أمشي.. لصحتي" بمشاركة أكثر من ( 750 ) من طلاب وطالبات المنطقة ومن القيادات التعليمية يتقدمهم مدير عام التعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.

وتنوعت الفئات العمرية المشاركة بالفعالية من الجنسين بين الشباب والأطفال وكبار السن، بالإضافة لمشاركة (85) فرقة تطوعية و(15) فرقة كشفية و(22) نادياً من أندية الأحياء "بنين وبنات"، حيث هدفت الفعالية إلى تشجيع ممارسة رياضة المشي لتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي والرياضة بين أفراد المجتمع وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط ورفع نسبة ممارسي الرياضة تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأوضح مدير التعليم أن هذه الفعالية تأتي ضمن العديد من الخطوات التي اتخذتها الإدارة لنشر الوعي الصحي والثقافة الرياضية في أوساط المجتمع بشكل عام وليس للطلاب والطالبات فحسب بل سيمتد أثرها لجميع الأسر، مضيفاً أن السلوك الصحي والغذاء الصحي سيؤثر إيجابياً في مستوى الطلاب والطالبات الدراسي، موضحاً أن هذه الفعاليات ستسهم في زيادة الوعي بأهمية الرياضة وخفض نسبة الإصابة بالعديد من الأمراض كالسكري والقلب، مقدماً شكره لجميع الجهات الأمنية والحكومية المشاركة في تنفيذ الفعالية ولجميع اللجان العاملة.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
10:19 PM

جازان.. 750 طالباً وطالبة يشاركون في فعالية " أمشي.. لصحتي"

لنشر الوعي الصحي والثقافة الرياضية في أوساط المجتمع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
159

نظمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة جازان ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية مساء اليوم الأحد فعالية تحت عنوان " أمشي.. لصحتي" بمشاركة أكثر من ( 750 ) من طلاب وطالبات المنطقة ومن القيادات التعليمية يتقدمهم مدير عام التعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.

وتنوعت الفئات العمرية المشاركة بالفعالية من الجنسين بين الشباب والأطفال وكبار السن، بالإضافة لمشاركة (85) فرقة تطوعية و(15) فرقة كشفية و(22) نادياً من أندية الأحياء "بنين وبنات"، حيث هدفت الفعالية إلى تشجيع ممارسة رياضة المشي لتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي والرياضة بين أفراد المجتمع وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط ورفع نسبة ممارسي الرياضة تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأوضح مدير التعليم أن هذه الفعالية تأتي ضمن العديد من الخطوات التي اتخذتها الإدارة لنشر الوعي الصحي والثقافة الرياضية في أوساط المجتمع بشكل عام وليس للطلاب والطالبات فحسب بل سيمتد أثرها لجميع الأسر، مضيفاً أن السلوك الصحي والغذاء الصحي سيؤثر إيجابياً في مستوى الطلاب والطالبات الدراسي، موضحاً أن هذه الفعاليات ستسهم في زيادة الوعي بأهمية الرياضة وخفض نسبة الإصابة بالعديد من الأمراض كالسكري والقلب، مقدماً شكره لجميع الجهات الأمنية والحكومية المشاركة في تنفيذ الفعالية ولجميع اللجان العاملة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,791
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,004
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,345
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,772

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة