النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ماكرون" عن قرار إيران تخصيب اليورانيوم: انتهاك للاتفاق الدولي

الرئاسة الفرنسية أعربت عن استنكارها الشديد لقرار طهران

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ اليوم، قرار إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز الحد المتفق عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس ماكرون؛ أكّد أن القرار الإيراني بشأن تخصيب اليورانيوم يعد انتهاكاً للاتفاق الدولي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"ماكرون" عن قرار إيران تخصيب اليورانيوم: انتهاك للاتفاق الدولي
سبق

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ اليوم، قرار إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز الحد المتفق عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس ماكرون؛ أكّد أن القرار الإيراني بشأن تخصيب اليورانيوم يعد انتهاكاً للاتفاق الدولي.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
01:50 PM

"ماكرون" عن قرار إيران تخصيب اليورانيوم: انتهاك للاتفاق الدولي

الرئاسة الفرنسية أعربت عن استنكارها الشديد لقرار طهران

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
4
3,121

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ اليوم، قرار إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز الحد المتفق عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس ماكرون؛ أكّد أن القرار الإيراني بشأن تخصيب اليورانيوم يعد انتهاكاً للاتفاق الدولي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,718
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,538
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,869
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,515

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة