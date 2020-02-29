بحضور خادم الحرمين الشريفين.. اختتام فعاليات "كأس السعودية" للخيول

الأمريكي "سكيورتي" يقتنص جائزة النسخة الأولى البالغة 20 مليون دولار

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - مساء اليوم السبت فعاليات أغلى حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول "كأس السعودية" على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض.

وسلَّم خادم الحرمين الشريفين كأس السعودية في نسخته الأولى للفائز السيد جي بي ماجنير عن شركة كولمور مالك الجواد الأمريكي ماكسيمم سكيورتي، ونال جائزة المركز الأول البالغة 20 مليون دولار.

وشهدت البطولة التي تبلغ جوائزها 29.2 مليون دولار، بمشاركة أبرز الخيالة من الجنسين من مختلف دول العالم على مدى يومَيْ الجمعة والسبت في مضمار المؤسس، تنافسًا لأشهر الخيول على مستوى العالم.

وشملت تشكيلة النجوم المتسابقين فرسانًا وفارسات من السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا.

وفي تصريح له عقب تسليم خادم الحرمين الشريفين كأس السعودية قال الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة الفروسية، إن الحضور والرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري لمجلس الفروسية، والدعم المباشر من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لقطاع الرياضة، ورياضة الفروسية تحديدًا، تُعد دافعًا أساسيًّا لإنجاح مثل هذه البطولات التي أشاد بنجاحها الجميع؛ كونها تعبر عن أصالة رياضة الفروسية في السعودية، وتعكس اهتمام القيادة بها. مؤكدًا أنه يشعر بالفخر والامتنان تجاه كل من شارك في "كأس السعودية"، وأسهم في إنجاحها، وتقديم هذا الحدث الأبرز على مستوى سباقات الخيل العالمية بكل هذا النجاح والتنظيم.

كما قدم التبريكات للقيادة والشعب السعودي، والوسط المهتم بالفروسية، على نجاح هذه البطولة التي عُدت الأرفع على مستوى العالم من ناحية القيمة المادية للجوائز. مضيفًا بأنه يَعِدُ الجميع بكل ما يمكن أن ينقل رياضة الفروسية في السعودية إلى مكان متقدم على مستوى العالم.

وعلى صعيد متصل بأجواء السباق كان الجواد الفائز بالجائزة الرئيسية ماكسيموم سكيورتي كامنًا لجياد المقدمة خلفهم مباشرة، ويتصدرهم ماتشوغوستو للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ولكن مع دخول الخيل النصف الأخير من الخط المستقيم تقدم ماكسيمم سكيورتي للمركز الأول، وتبعته الفرس ميدنايت بيسو، فيما حل الإماراتي ابن بطل في المركز الثالث وماتشوغوستو في المركز الرابع.

كما تمكنت الفرس أمسياتي للأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز من الإطاحة بكل توقعات وترشيحات المتابعين حين فازت بشوط نادي الفروسية هانديكاب على مسافة 1800 للإنتاج السعودي، وذلك على مضمار المؤسس في سباق "كأس السعودية" في الشوط الخامس. بينما فاز الجواد الياباني فل فات بالشوط السادس، وهو ديربي السعودية برعاية سامبا على مسافة 1600 متر، وحل ثانيًا الجواد مشرف للأمير عبدالرحمن عبدالله الفيصل، وجاءت الفرس المحلية مرعدة في المركز الخامس.

أما الشوط السابع -وهو شوط السعودية للسرعة على مسافة 1200 متر ترابي- فطار به الجواد نيويورك سنترال للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز حين ظن كل المشاهدون أن الياباني ماستر سكاي قد طار بالشوط حين تصدر السباق من بدايته حتى آخر مراحله، لولا الخطوات المتسارعة لنيويورك سنترال الذي أنهى السباق لصالحه بتدريبات سامي الحرابي، وقيادة إيراد أورتيز.

وتعد هذه البطولة التاريخية في سباقات الفروسية السعودية ضمن نسختها الأولى أغلى بطولات سباق الخيل عالميًّا، بجوائز مالية تتجاوز 29 مليون دولار، وبمشاركة عالمية ومحلية لأشهر النجوم العالميين، وأشهر الجياد، التي تحضر لأول مرة إلى السعودية، بمشاركة من الجنسين. وقد فازت يوم أمس أول الخيالة على مضمار السباق في السعودية النيوزيلندية ليسا ألبرايس.

كما حقق الجواد بورتلايون لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الفوز بأول أشواط أمسية كأس السعودية؛ ليسجل اسمه في السجل التاريخي لميدان الملك عبدالعزيز بثلاثية تاريخية، جاءت بفوزه بأول شوط في هذه المناسبة، وأول شوط على العشب، وأول فائز على المسار العشبي.