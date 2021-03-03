أمير الباحة ووزير النقل يدشنان مشروع ازدواج طريق "الباحة - الحزم – المطار"

يبلغ طوله ٨ كم ويتضمن أحدث المواصفات المعمول بها عالمياً

أعلن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، استكمال تدشين مشروع ازدواج طريق (الباحة - الحزم – المطار)، وذلك بحضور وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر عبر الاتصال المرئي.

واستمع أمير المنطقة، ووزير النقل إلى شرح مفصل من قبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي، أوضح خلاله مراحل سير عمل المشروع الذي يبلغ طوله 8 كم، متضمناً أحدث المواصفات المعمول بها عالمياً.

وقال أمير الباحة: "بسم الله وعلى بركة الله، نعلن معاً إطلاق مشروع استكمال تحسين ازدواجية طريق (الباحة - الحزم - المطار) ضمن المشاريع القائمة التي تنفذ بالمنطقة، وهي إضافة لشبكة الطرق المنفذة بمنطقة الباحة التي تسهم في تحريك عجلة التنمية".

ووجه أمير الباحة الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لدعمهما المتواصل لمشاريع النماء والرخاء بالمنطقة.

كما شكر وزير النقل لدعمه لهذه المشاريع والتوجيه بتنفيذها حسب المدة الزمنية المحددة، مضيفاً: "نقدّر ونشيد بجهود مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة وزملائه، في متابعة إنجاز المشروع، ونتطلع منكم إلى مزيد من الدعم لتتواصل النهضة الشاملة بمنطقة الباحة".

من جانبه أكد وزير النقل أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع لخدمة المنطقة، وأن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والمتابعة المستمرة، تجني ثماره".

وتابع: "اليوم هذه المنطقة السياحية الهامة، بما يساهم في تنميتها وخدمة ساكنيها وزائريها الكرام".

وعبر "الجاسر" عن شكره لأمير المنطقة على الدعم الذي يوليه للمنطقة وأهلها، بالإضافة إلى دعمه المستمر لمشاريع الوزارة في المنطقة، مؤكداً أن وزارة النقل تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة مناطق المملكة بما فيها منطقة الباحة، وتحرص كل الحرص على إنجاز كافة مشاريعها بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولًا لاستكمال المشاريع واستلامها، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم، وبما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على محاور هامة من بينها تحسين جودة الحياة، ودعم ما يكفل خلق اقتصاد متنوع ومزدهر لوطنٍ طموح.