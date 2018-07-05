إنجاز نادر في "سعود الطبية".. إصلاح انقلاب مثاني لرضيعة عمرها 3 أيام

عملية فريدة استغرقت 5 ساعات تكللت بالنجاح بجهود فريق مكون من 6 أطباء

سجلت مدينة الملك سعود الطبية؛ ممثلة في جراحة المسالك البولية بمستشفى الأطفال، إنجازاً طبياً نادراً؛ وذلك عندما نجح فريق طبي في إجراء عملية إصلاح انقلاب مثاني "بجس المثاني" لطفلة تبلغ من العمر ثلاثة أيام.

وأوضحت المدينة، أن الحالة النادرة تُمَثل واحدة من كل 50 ألفاً من الأطفال حديثي الولادة، وهي عبارة عن عيب خلقي في المثانة البولية؛ حيث لا يكتمل تجويفها وتكون مفتوحة للخارج، وتسبب عدم معالجة المريض في جفاف المثانة وصغر حجمها وعدم التحكم في البول؛ مما يسبب التهابات متكررة قد تؤثر على وظائف الكلى.

وأشارت المدينة إلى أن العملية استغرقت خمس ساعات، وتكللت بالنجاح، وتم خروج الطفلة بعد أسبوعين من إجراء العملية وهي بحالة صحية جيدة، وهي حالياً تخضع للمتابعة في العيادات الخارجية للمسالك البولية.

يُذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية مكون من الدكتور أمية بني هاني، والدكتور عبدالعظيم أبشر، والدكتور إبراهيم العويضة، والدكتور تامر عويضة، والدكتور عبدالله الرميح، وبمشاركة الدكتور علي هاشم من قسم جراحة العظام لدى الأطفال.