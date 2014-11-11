في الوقت الذي يظل فيه الحصول على جسد قوي وبنية بدنية سليمة حلمًا يراود الكثير من الشباب، وهذا ما يدفعهم للتوجه إلى "الجيم" للوصول إلى الحلم المنشود، لكن "الجيم" أصبح في الآونة الأخيرة السبب المعلن لحالات الوفاة المفاجئة .فهل ممارسة التمارين الرياضية والجيم قد تكون خطرة؟ يجيب على السؤال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية وفق ما نقلته عنه بوابة الأهرام المصرية قائلاً: "هناك أسباب قد تجعل من الجيم الذي هو بالأساس مكان للحفاظ على الصحة مكانًا لتدهور الصحة وقد تؤدي للوفاة"، وهذه الأسباب تكمن في الآتي:- 1- ممارسة التمارين القوية مثل تمارين المقاومة بأوزان على معدة فارغة، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية. 2- عدم تناول الطعام بعد ممارسة التمارين الرياضية الشاقة لمدة طويلة والنوم عقب التمرين، وهو ما قد يُحدث هبوطًا حادًا في الدورة الدموية. 3- إهمال الإصابات ومواصلة التمرين مع وجود إصابة بالغة دون معالجتها. 4- التدخين والمشروبات الكحولية. 5- زيادة شدة التمرين مرة واحدة بدون تدريج. 6- الهرمونات تؤدي إلى الإصابة بالكانسر وتؤدي إلى الوفاة. 7- زيادة جرعات المكملات الغذائية تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية. 8- التمرن بأسلوب خاطئ، والذي يعمل على التحميل على المفاصل بدلاً من العضلات والذي قد يؤدي إلى الإصابة. 9- تناول حوارق الدهون التي تحتوي على الكافيين بنسب عالية قد يؤدي إلى أضرار صحية، مثل الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. 10- اتباع أنظمة غذائية قاسية وغير مناسبة للمجهود الحركي المبذول في الجيم.

حتى لا يكون "الجيم" قاتلاً .. 10 محاذير تجنب الوقوع فيها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-11 في الوقت الذي يظل فيه الحصول على جسد قوي وبنية بدنية سليمة حلمًا يراود الكثير من الشباب، وهذا ما يدفعهم للتوجه إلى "الجيم" للوصول إلى الحلم المنشود، لكن "الجيم" أصبح في الآونة الأخيرة السبب المعلن لحالات الوفاة المفاجئة .فهل ممارسة التمارين الرياضية والجيم قد تكون خطرة؟



يجيب على السؤال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية وفق ما نقلته عنه بوابة الأهرام المصرية قائلاً: "هناك أسباب قد تجعل من الجيم الذي هو بالأساس مكان للحفاظ على الصحة مكانًا لتدهور الصحة وقد تؤدي للوفاة"، وهذه الأسباب تكمن في الآتي:-



1- ممارسة التمارين القوية مثل تمارين المقاومة بأوزان على معدة فارغة، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية.



2- عدم تناول الطعام بعد ممارسة التمارين الرياضية الشاقة لمدة طويلة والنوم عقب التمرين، وهو ما قد يُحدث هبوطًا حادًا في الدورة الدموية.



3- إهمال الإصابات ومواصلة التمرين مع وجود إصابة بالغة دون معالجتها.



4- التدخين والمشروبات الكحولية.



5- زيادة شدة التمرين مرة واحدة بدون تدريج.



6- الهرمونات تؤدي إلى الإصابة بالكانسر وتؤدي إلى الوفاة.



7- زيادة جرعات المكملات الغذائية تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.



8- التمرن بأسلوب خاطئ، والذي يعمل على التحميل على المفاصل بدلاً من العضلات والذي قد يؤدي إلى الإصابة.



9- تناول حوارق الدهون التي تحتوي على الكافيين بنسب عالية قد يؤدي إلى أضرار صحية، مثل الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.



10- اتباع أنظمة غذائية قاسية وغير مناسبة للمجهود الحركي المبذول في الجيم.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441 02:43 PM

حتى لا يكون "الجيم" قاتلاً .. 10 محاذير تجنب الوقوع فيها التمارين القوية على معدة فارغة تهدد بهبوط حاد في الدورة الدموية





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في الوقت الذي يظل فيه الحصول على جسد قوي وبنية بدنية سليمة حلمًا يراود الكثير من الشباب، وهذا ما يدفعهم للتوجه إلى "الجيم" للوصول إلى الحلم المنشود، لكن "الجيم" أصبح في الآونة الأخيرة السبب المعلن لحالات الوفاة المفاجئة .فهل ممارسة التمارين الرياضية والجيم قد تكون خطرة؟



يجيب على السؤال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية وفق ما نقلته عنه بوابة الأهرام المصرية قائلاً: "هناك أسباب قد تجعل من الجيم الذي هو بالأساس مكان للحفاظ على الصحة مكانًا لتدهور الصحة وقد تؤدي للوفاة"، وهذه الأسباب تكمن في الآتي:-



1- ممارسة التمارين القوية مثل تمارين المقاومة بأوزان على معدة فارغة، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية.



2- عدم تناول الطعام بعد ممارسة التمارين الرياضية الشاقة لمدة طويلة والنوم عقب التمرين، وهو ما قد يُحدث هبوطًا حادًا في الدورة الدموية.



3- إهمال الإصابات ومواصلة التمرين مع وجود إصابة بالغة دون معالجتها.



4- التدخين والمشروبات الكحولية.



5- زيادة شدة التمرين مرة واحدة بدون تدريج.



6- الهرمونات تؤدي إلى الإصابة بالكانسر وتؤدي إلى الوفاة.



7- زيادة جرعات المكملات الغذائية تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.



8- التمرن بأسلوب خاطئ، والذي يعمل على التحميل على المفاصل بدلاً من العضلات والذي قد يؤدي إلى الإصابة.



9- تناول حوارق الدهون التي تحتوي على الكافيين بنسب عالية قد يؤدي إلى أضرار صحية، مثل الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.



10- اتباع أنظمة غذائية قاسية وغير مناسبة للمجهود الحركي المبذول في الجيم.