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"الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384

داغستان: "كورونا" ينتشر على نطاق واسع

الفلبين: ارتفاع الإصابات بالفيروس إلى 17.224

نقلت "رويترز" عن خمسة مسؤولين بإقليم داغستان في روسيا، اليوم (السبت)، أن فيروس كورونا المستجد ينتشر على نطاق واسع في بعض القرى الجبلية في الإقليم، الذي يواجه صعوبات جمة في تقديم العلاج المناسب للمرضى، وحماية الطواقم الطبية بل وفي إحصاء وفيات المرض.


وأوضح كبير مسؤولي قرية جوبدين عثمان جليلوف، أن نحو 50 شخصًا توفوا منذ بدء التفشي في أبريل (نيسان)، وهو نفس العدد الذي عادة ما يسجل لوفيات عام كامل في القرية.


وأضاف أن المنشآت الصحية المحلية لم تتمكن حتى من توفير مساعدة بالأوكسجين للمرضى واضطر السكان لشراء بالونات أوكسجين وكمامات وحاولوا جاهدين ضخ الأكسجين للمرضى باستخدام زجاجات مياه معدنية بلاستيكية.


وفي الفلبين،أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، تسجيل ثماني وفيات جديدة و590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.


وأوضحت الوزارة في نشرة أن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 950، فيما بلغ مجمل حالات الإصابة 17224 حالة، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت إلى أن 88 شخصًا تعافوا من المرض؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 3808 حالات.

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داغستان: "كورونا" ينتشر على نطاق واسع
سبق

نقلت "رويترز" عن خمسة مسؤولين بإقليم داغستان في روسيا، اليوم (السبت)، أن فيروس كورونا المستجد ينتشر على نطاق واسع في بعض القرى الجبلية في الإقليم، الذي يواجه صعوبات جمة في تقديم العلاج المناسب للمرضى، وحماية الطواقم الطبية بل وفي إحصاء وفيات المرض.


وأوضح كبير مسؤولي قرية جوبدين عثمان جليلوف، أن نحو 50 شخصًا توفوا منذ بدء التفشي في أبريل (نيسان)، وهو نفس العدد الذي عادة ما يسجل لوفيات عام كامل في القرية.


وأضاف أن المنشآت الصحية المحلية لم تتمكن حتى من توفير مساعدة بالأوكسجين للمرضى واضطر السكان لشراء بالونات أوكسجين وكمامات وحاولوا جاهدين ضخ الأكسجين للمرضى باستخدام زجاجات مياه معدنية بلاستيكية.


وفي الفلبين،أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، تسجيل ثماني وفيات جديدة و590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.


وأوضحت الوزارة في نشرة أن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 950، فيما بلغ مجمل حالات الإصابة 17224 حالة، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت إلى أن 88 شخصًا تعافوا من المرض؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 3808 حالات.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
05:30 PM

داغستان: "كورونا" ينتشر على نطاق واسع

الفلبين: ارتفاع الإصابات بالفيروس إلى 17.224

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن خمسة مسؤولين بإقليم داغستان في روسيا، اليوم (السبت)، أن فيروس كورونا المستجد ينتشر على نطاق واسع في بعض القرى الجبلية في الإقليم، الذي يواجه صعوبات جمة في تقديم العلاج المناسب للمرضى، وحماية الطواقم الطبية بل وفي إحصاء وفيات المرض.


وأوضح كبير مسؤولي قرية جوبدين عثمان جليلوف، أن نحو 50 شخصًا توفوا منذ بدء التفشي في أبريل (نيسان)، وهو نفس العدد الذي عادة ما يسجل لوفيات عام كامل في القرية.


وأضاف أن المنشآت الصحية المحلية لم تتمكن حتى من توفير مساعدة بالأوكسجين للمرضى واضطر السكان لشراء بالونات أوكسجين وكمامات وحاولوا جاهدين ضخ الأكسجين للمرضى باستخدام زجاجات مياه معدنية بلاستيكية.


وفي الفلبين،أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، تسجيل ثماني وفيات جديدة و590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.


وأوضحت الوزارة في نشرة أن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 950، فيما بلغ مجمل حالات الإصابة 17224 حالة، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت إلى أن 88 شخصًا تعافوا من المرض؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 3808 حالات.

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