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المسند عن الحالة المطرية "تروية".. مستمرة لأكثر من أسبوع

توقّع أن يبدأ نشاطها الفعلي في #السعودية مطلع الأسبوع المقبل

تَوَقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر حالة #تروية المطرية الصيفية لأكثر من أسبوع.

وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: يبدأ نشاطها الفعلي في #السعودية مطلع الأسبوع المقبل، وعليه مَن يرغب في زيارة #جازان #نجران #عسير #الباحة #الطائف في هذه الأيام قد يصادف أمطاراً مميزة.

وتابع: متوقع اليوم أن تبدأ الحالة المطرية الصيفية #تروية ونطاق تأثيرها يشمل -بإذن الله- مرتفعات #جازان و#عسير وجنوب شرق #الربع_الخالي وأجزاء من #عمان #اليمن #الإمارات.

وأردف: أقرّت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في #السعودية إطلاق اسم #تروية لتوثّق به الحالة المطرية التي ستؤثر -بمشيئة الله- على مناطق: #نجران #جازان #عسير #الباحة #الربع_الخالي #مكة وأجزاءٍ من جنوبي منطقتي #الرياض و#الشرقية.

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المسند عن الحالة المطرية "تروية".. مستمرة لأكثر من أسبوع
سبق

تَوَقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر حالة #تروية المطرية الصيفية لأكثر من أسبوع.

وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: يبدأ نشاطها الفعلي في #السعودية مطلع الأسبوع المقبل، وعليه مَن يرغب في زيارة #جازان #نجران #عسير #الباحة #الطائف في هذه الأيام قد يصادف أمطاراً مميزة.

وتابع: متوقع اليوم أن تبدأ الحالة المطرية الصيفية #تروية ونطاق تأثيرها يشمل -بإذن الله- مرتفعات #جازان و#عسير وجنوب شرق #الربع_الخالي وأجزاء من #عمان #اليمن #الإمارات.

وأردف: أقرّت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في #السعودية إطلاق اسم #تروية لتوثّق به الحالة المطرية التي ستؤثر -بمشيئة الله- على مناطق: #نجران #جازان #عسير #الباحة #الربع_الخالي #مكة وأجزاءٍ من جنوبي منطقتي #الرياض و#الشرقية.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
10:59 AM

المسند عن الحالة المطرية "تروية".. مستمرة لأكثر من أسبوع

توقّع أن يبدأ نشاطها الفعلي في #السعودية مطلع الأسبوع المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,535

تَوَقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر حالة #تروية المطرية الصيفية لأكثر من أسبوع.

وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: يبدأ نشاطها الفعلي في #السعودية مطلع الأسبوع المقبل، وعليه مَن يرغب في زيارة #جازان #نجران #عسير #الباحة #الطائف في هذه الأيام قد يصادف أمطاراً مميزة.

وتابع: متوقع اليوم أن تبدأ الحالة المطرية الصيفية #تروية ونطاق تأثيرها يشمل -بإذن الله- مرتفعات #جازان و#عسير وجنوب شرق #الربع_الخالي وأجزاء من #عمان #اليمن #الإمارات.

وأردف: أقرّت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في #السعودية إطلاق اسم #تروية لتوثّق به الحالة المطرية التي ستؤثر -بمشيئة الله- على مناطق: #نجران #جازان #عسير #الباحة #الربع_الخالي #مكة وأجزاءٍ من جنوبي منطقتي #الرياض و#الشرقية.

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