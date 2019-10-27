فيديو حادث متعمد.. امرأة تصدم سيارتها بأخرى وتوقف دهس أسرة كاملة

قالت: رأيت السيارة قادمة وأدركت أن كارثة ستحدث

توقفت السيارات في الإشارة الحمراء، تحرك رجل ليعبر الطريق مع زوجته، وهي تدفع عربة طفلهما، لكن سيارة فضية رباعية الدفع لم تتوقف في الإشارة، اندفعت بقوة لتدهس الأسرة البريئة، وفجأة حدث ما لم يكن يخطر على بال.



وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز": إن امرأة تدعى شانون فيفر، 27 عامًا، قامت بعمل بطولي، تمكنت خلاله من إنقاذ أسرة كاملة من الدهس في تقاطع بمدينة فينيكس في ولاية أريزونا.



وتروي "إيه بي سي نيوز" الواقعة قائلة، كان الأب الأمريكي يوليسيس بيتانكورت، عائدًا إلى المنزل مع زوجته جابيرييلا، وطفلهما دميان الذي يبلغ عامًا واحدًا فقط، وعقب هبوطهما من الحافلة، ذهبا لعبور الطريق، حيث كانت إشارة مرور السيارات حمراء، والطريق مفتوح للمشاه، وما إن ساروا بضع خطوات حتى سمعوا صوت اصطدام رهيب وشاهدوا سيارتين فضية وزرقاء وقد اصطدمتا بشدة.



وحسب الشبكة الأمريكية، فإن الأسرة لم تشاهد السيارة الفضية رباعية الدفع التي يقودها الشاب إرنستو أوتانز أوفيزو، وهو تحت تأثير الخمر، لقد كسر إشارة المرور الحمراء والتقطت الكاميرا المخالفة وهو يندفع بسرعة رهيبة نحو الأسرة، حتى أوقفته سيارة شيفروليه كروس زرقاء، تقودها الشابة شانون فيفر، باصطدام رهيب، جعلها تفقد الوعي للحظات، لكن الأسرة عبرت الطريقة سليمة وهي في حالة من الذهول.



وتقول "إيه بي سي نيوز": إن الشاب أوفيز حاول الهرب من مكان الحادث وهدد بطعن شاهد عيان حاول تعطيله حتى تصل الشرطة، ولكن أوقفته الشرطة حيث تم العثور على مسدس وتم احتجازه قيد التحقيق بشأن عدة جرائم.



أما شانون فيفر فقد تم نقلها إلى المستشفى، حيث تخضع للعلاج من الجروح التي أصابتها جراء الاصطدام المروع.



وقدم الكثيرون وأولهم يوليسيس بيتانكورت الشكر لفيفر للعمل البطولي الذي أنقذه وأسرته من حادث دهس مروع.



وحسب موقع "بورد باندا"، تقول "فيفر": رأيت السيارة قادمة من بعيد ونظرت نحو الأسرة، فأدركت أن كارثة ستحدث وتصرفت بسرعة"، وتضيف: "أنها لا تعتبر نفسها بطلة، لكن كان يجب أن توقفه وهو ما حدث".



وقد أطلق زوج فيفر حملة لدعمها بالمال من أجل العلاج وإصلاح سيارتها التي تهشمت.