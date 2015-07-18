مدير الجوازات يتفقَّد صالات الحج بمطار المدينة ويطلع على آلية العمل

حثَّ كافة منسوبيه على مضاعفة الجهد لخدمة ضيوف الرحمن

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم، صالات الحج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة؛ حيث كان في استقباله: مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري، ومدير جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي العميد فواز بن قالط الفقير.

واطلع اللواء اليحيى خلال الجولة على آلية العمل في الصالات، وإنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة، ومدى سرعة الإنجاز ودقة العمل، كما التقى اللواء اليحيى بقادة وضباط وأفراد القوى المشاركة لمناقشتهم فيما يتعلق بالأنظمة الآلية وجاهزيتها، والقوى البشرية ومهماتها، التي تم تسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.

وأكد مدير عام الجوازات أنه تم دعم جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة، وبالأجهزة التقنية المتطورة؛ لتسهيل إجراءات استقبال الحجيج.

وحثَّ اللواء اليحيى كافة منسوبي جوازات المطار على مضاعفة الجهد، وأهمية حسن الاستقبال، والاعتزاز بشرف خدمة ضيوف الرحمن.