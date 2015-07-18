النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير الجوازات يتفقَّد صالات الحج بمطار المدينة ويطلع على آلية العمل

حثَّ كافة منسوبيه على مضاعفة الجهد لخدمة ضيوف الرحمن

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم، صالات الحج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة؛ حيث كان في استقباله: مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري، ومدير جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي العميد فواز بن قالط الفقير.

واطلع اللواء اليحيى خلال الجولة على آلية العمل في الصالات، وإنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة، ومدى سرعة الإنجاز ودقة العمل، كما التقى اللواء اليحيى بقادة وضباط وأفراد القوى المشاركة لمناقشتهم فيما يتعلق بالأنظمة الآلية وجاهزيتها، والقوى البشرية ومهماتها، التي تم تسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.

وأكد مدير عام الجوازات أنه تم دعم جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة، وبالأجهزة التقنية المتطورة؛ لتسهيل إجراءات استقبال الحجيج.

وحثَّ اللواء اليحيى كافة منسوبي جوازات المطار على مضاعفة الجهد، وأهمية حسن الاستقبال، والاعتزاز بشرف خدمة ضيوف الرحمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير الجوازات يتفقَّد صالات الحج بمطار المدينة ويطلع على آلية العمل
سبق

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم، صالات الحج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة؛ حيث كان في استقباله: مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري، ومدير جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي العميد فواز بن قالط الفقير.

واطلع اللواء اليحيى خلال الجولة على آلية العمل في الصالات، وإنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة، ومدى سرعة الإنجاز ودقة العمل، كما التقى اللواء اليحيى بقادة وضباط وأفراد القوى المشاركة لمناقشتهم فيما يتعلق بالأنظمة الآلية وجاهزيتها، والقوى البشرية ومهماتها، التي تم تسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.

وأكد مدير عام الجوازات أنه تم دعم جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة، وبالأجهزة التقنية المتطورة؛ لتسهيل إجراءات استقبال الحجيج.

وحثَّ اللواء اليحيى كافة منسوبي جوازات المطار على مضاعفة الجهد، وأهمية حسن الاستقبال، والاعتزاز بشرف خدمة ضيوف الرحمن.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
08:05 PM

مدير الجوازات يتفقَّد صالات الحج بمطار المدينة ويطلع على آلية العمل

حثَّ كافة منسوبيه على مضاعفة الجهد لخدمة ضيوف الرحمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
2
1,834

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم، صالات الحج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة؛ حيث كان في استقباله: مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري، ومدير جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي العميد فواز بن قالط الفقير.

واطلع اللواء اليحيى خلال الجولة على آلية العمل في الصالات، وإنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة، ومدى سرعة الإنجاز ودقة العمل، كما التقى اللواء اليحيى بقادة وضباط وأفراد القوى المشاركة لمناقشتهم فيما يتعلق بالأنظمة الآلية وجاهزيتها، والقوى البشرية ومهماتها، التي تم تسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.

وأكد مدير عام الجوازات أنه تم دعم جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة، وبالأجهزة التقنية المتطورة؛ لتسهيل إجراءات استقبال الحجيج.

وحثَّ اللواء اليحيى كافة منسوبي جوازات المطار على مضاعفة الجهد، وأهمية حسن الاستقبال، والاعتزاز بشرف خدمة ضيوف الرحمن.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,410
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,155
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,007
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,064

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة