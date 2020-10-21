النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحقيل" يرعى ورشة عمل "آفات الصحة العامة ومكافحتها" في المناطق الحضرية

بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين من داخل وخارج المملكة

رعى وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، ورشة عمل "الإصحاح البيئي ما بين رصد آفات الصحة العامة ومكافحتها في البيئات الحضرية" التي نظمتها وكالة الوزارة للشؤون البلدية اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة من وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية".

واستعرضت ورشة العمل نتائج الدراسة العلمية عن رصد وتصنيف آفات الصحة العامة في كل من المنطقة الشرقية، ومنطقة حائل، ومنطقة الجوف، ومنطقة الحدود الشمالية، والتي تأتي ضمن منظومة الدراسة التي تغطي كافة مناطق المملكة لتحديد الكثافات المتوقعة خلال فصول السنة ونوعية الآفات المنتشرة وطبيعة نقلها للأمراض ووضع خريطة بيئية لها.

وناقشت الورشة الطرق المثلى لرصد ومكافحة آفات الصحة العامة؛ وذلك من خلال التركيز على الإدارة المتكاملة للآفات بشكل عام والبعوض بصفة خاصة، حيث يعتبر البعوض من أكثر الآفات انتشاراً وخطورة على حياة السكان، إذ يتسبب في الإصابة بحمى الضنك الذي ينقله بعوض (الإيديس إجبتاي)، كما استعرضت خطة العمل والنتائج والتوصيات لمشروع دراسة رصد وتصنيف آفات الصحة العامة بمناطق (الشرقية – حائل – الجوف – الحدود الشمالية) وبعض التجارب العالمية الحديثة في مكافحة الآفات، كتجربة الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق برنامج (الفيلدسيكر) والطائرات المسيرة في مكافحة البعوض.

واستهدفت ورشة العمل، المختصين والعاملين في الصحة العامة بالأمانات والبلديات قيد الدراسة، والمهتمين بمكافحة آفات الصحة العامة في الجهات الحكومية الأخرى، حيث شارك في الورشة نخبة من الأكاديميين والمختصين في مجال مكافحة الآفات من داخل وخارج المملكة.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الهدف من إقامة هذه الورشة هو اطلاع المختصين في الجهات التابعة لها على آخر المستجدات في أعمال الاصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة وعرض التجارب العالمية الناجحة المتوافقة مع بيئة المملكة لتبني استخدامها من قبل القطاع البلدي.

ماجد الحقيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحقيل" يرعى ورشة عمل "آفات الصحة العامة ومكافحتها" في المناطق الحضرية
سبق

رعى وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، ورشة عمل "الإصحاح البيئي ما بين رصد آفات الصحة العامة ومكافحتها في البيئات الحضرية" التي نظمتها وكالة الوزارة للشؤون البلدية اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة من وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية".

واستعرضت ورشة العمل نتائج الدراسة العلمية عن رصد وتصنيف آفات الصحة العامة في كل من المنطقة الشرقية، ومنطقة حائل، ومنطقة الجوف، ومنطقة الحدود الشمالية، والتي تأتي ضمن منظومة الدراسة التي تغطي كافة مناطق المملكة لتحديد الكثافات المتوقعة خلال فصول السنة ونوعية الآفات المنتشرة وطبيعة نقلها للأمراض ووضع خريطة بيئية لها.

وناقشت الورشة الطرق المثلى لرصد ومكافحة آفات الصحة العامة؛ وذلك من خلال التركيز على الإدارة المتكاملة للآفات بشكل عام والبعوض بصفة خاصة، حيث يعتبر البعوض من أكثر الآفات انتشاراً وخطورة على حياة السكان، إذ يتسبب في الإصابة بحمى الضنك الذي ينقله بعوض (الإيديس إجبتاي)، كما استعرضت خطة العمل والنتائج والتوصيات لمشروع دراسة رصد وتصنيف آفات الصحة العامة بمناطق (الشرقية – حائل – الجوف – الحدود الشمالية) وبعض التجارب العالمية الحديثة في مكافحة الآفات، كتجربة الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق برنامج (الفيلدسيكر) والطائرات المسيرة في مكافحة البعوض.

واستهدفت ورشة العمل، المختصين والعاملين في الصحة العامة بالأمانات والبلديات قيد الدراسة، والمهتمين بمكافحة آفات الصحة العامة في الجهات الحكومية الأخرى، حيث شارك في الورشة نخبة من الأكاديميين والمختصين في مجال مكافحة الآفات من داخل وخارج المملكة.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الهدف من إقامة هذه الورشة هو اطلاع المختصين في الجهات التابعة لها على آخر المستجدات في أعمال الاصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة وعرض التجارب العالمية الناجحة المتوافقة مع بيئة المملكة لتبني استخدامها من قبل القطاع البلدي.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
02:28 PM

"الحقيل" يرعى ورشة عمل "آفات الصحة العامة ومكافحتها" في المناطق الحضرية

بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين من داخل وخارج المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
22

رعى وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، ورشة عمل "الإصحاح البيئي ما بين رصد آفات الصحة العامة ومكافحتها في البيئات الحضرية" التي نظمتها وكالة الوزارة للشؤون البلدية اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة من وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية".

واستعرضت ورشة العمل نتائج الدراسة العلمية عن رصد وتصنيف آفات الصحة العامة في كل من المنطقة الشرقية، ومنطقة حائل، ومنطقة الجوف، ومنطقة الحدود الشمالية، والتي تأتي ضمن منظومة الدراسة التي تغطي كافة مناطق المملكة لتحديد الكثافات المتوقعة خلال فصول السنة ونوعية الآفات المنتشرة وطبيعة نقلها للأمراض ووضع خريطة بيئية لها.

وناقشت الورشة الطرق المثلى لرصد ومكافحة آفات الصحة العامة؛ وذلك من خلال التركيز على الإدارة المتكاملة للآفات بشكل عام والبعوض بصفة خاصة، حيث يعتبر البعوض من أكثر الآفات انتشاراً وخطورة على حياة السكان، إذ يتسبب في الإصابة بحمى الضنك الذي ينقله بعوض (الإيديس إجبتاي)، كما استعرضت خطة العمل والنتائج والتوصيات لمشروع دراسة رصد وتصنيف آفات الصحة العامة بمناطق (الشرقية – حائل – الجوف – الحدود الشمالية) وبعض التجارب العالمية الحديثة في مكافحة الآفات، كتجربة الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق برنامج (الفيلدسيكر) والطائرات المسيرة في مكافحة البعوض.

واستهدفت ورشة العمل، المختصين والعاملين في الصحة العامة بالأمانات والبلديات قيد الدراسة، والمهتمين بمكافحة آفات الصحة العامة في الجهات الحكومية الأخرى، حيث شارك في الورشة نخبة من الأكاديميين والمختصين في مجال مكافحة الآفات من داخل وخارج المملكة.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الهدف من إقامة هذه الورشة هو اطلاع المختصين في الجهات التابعة لها على آخر المستجدات في أعمال الاصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة وعرض التجارب العالمية الناجحة المتوافقة مع بيئة المملكة لتبني استخدامها من قبل القطاع البلدي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,109
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,595
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,246
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,576

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة