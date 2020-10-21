"الحقيل" يرعى ورشة عمل "آفات الصحة العامة ومكافحتها" في المناطق الحضرية

بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين من داخل وخارج المملكة

رعى وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، ورشة عمل "الإصحاح البيئي ما بين رصد آفات الصحة العامة ومكافحتها في البيئات الحضرية" التي نظمتها وكالة الوزارة للشؤون البلدية اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة من وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية".

واستعرضت ورشة العمل نتائج الدراسة العلمية عن رصد وتصنيف آفات الصحة العامة في كل من المنطقة الشرقية، ومنطقة حائل، ومنطقة الجوف، ومنطقة الحدود الشمالية، والتي تأتي ضمن منظومة الدراسة التي تغطي كافة مناطق المملكة لتحديد الكثافات المتوقعة خلال فصول السنة ونوعية الآفات المنتشرة وطبيعة نقلها للأمراض ووضع خريطة بيئية لها.

وناقشت الورشة الطرق المثلى لرصد ومكافحة آفات الصحة العامة؛ وذلك من خلال التركيز على الإدارة المتكاملة للآفات بشكل عام والبعوض بصفة خاصة، حيث يعتبر البعوض من أكثر الآفات انتشاراً وخطورة على حياة السكان، إذ يتسبب في الإصابة بحمى الضنك الذي ينقله بعوض (الإيديس إجبتاي)، كما استعرضت خطة العمل والنتائج والتوصيات لمشروع دراسة رصد وتصنيف آفات الصحة العامة بمناطق (الشرقية – حائل – الجوف – الحدود الشمالية) وبعض التجارب العالمية الحديثة في مكافحة الآفات، كتجربة الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق برنامج (الفيلدسيكر) والطائرات المسيرة في مكافحة البعوض.

واستهدفت ورشة العمل، المختصين والعاملين في الصحة العامة بالأمانات والبلديات قيد الدراسة، والمهتمين بمكافحة آفات الصحة العامة في الجهات الحكومية الأخرى، حيث شارك في الورشة نخبة من الأكاديميين والمختصين في مجال مكافحة الآفات من داخل وخارج المملكة.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الهدف من إقامة هذه الورشة هو اطلاع المختصين في الجهات التابعة لها على آخر المستجدات في أعمال الاصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة وعرض التجارب العالمية الناجحة المتوافقة مع بيئة المملكة لتبني استخدامها من قبل القطاع البلدي.