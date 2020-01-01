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" السياري " للمرتبة الـ15 بإمارة الباحة‏

صدرت موافقة لمقام السامي على ترقية وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري للمرتبة الخامسة عشرة وكيلاً لإمارة منطقة الباحة للشؤون الأمنية.

فيما أعرب "السياري "عن بالغ شكره وعظيم امتنانه للقيادة الرشيدة ولسمو وزير الداخلية ولسمو أمير المنطقة يحفظهم الله على هذه الثقة الكريمة، سائلاً الله أن يكون عند حسن ظنهم وخادماً وفياً للوطن وقيادته.

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" السياري " للمرتبة الـ15 بإمارة الباحة‏
سبق

صدرت موافقة لمقام السامي على ترقية وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري للمرتبة الخامسة عشرة وكيلاً لإمارة منطقة الباحة للشؤون الأمنية.

فيما أعرب "السياري "عن بالغ شكره وعظيم امتنانه للقيادة الرشيدة ولسمو وزير الداخلية ولسمو أمير المنطقة يحفظهم الله على هذه الثقة الكريمة، سائلاً الله أن يكون عند حسن ظنهم وخادماً وفياً للوطن وقيادته.

01 يناير 2020 - 6 جمادى الأول 1441
11:13 PM

" السياري " للمرتبة الـ15 بإمارة الباحة‏

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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صدرت موافقة لمقام السامي على ترقية وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري للمرتبة الخامسة عشرة وكيلاً لإمارة منطقة الباحة للشؤون الأمنية.

فيما أعرب "السياري "عن بالغ شكره وعظيم امتنانه للقيادة الرشيدة ولسمو وزير الداخلية ولسمو أمير المنطقة يحفظهم الله على هذه الثقة الكريمة، سائلاً الله أن يكون عند حسن ظنهم وخادماً وفياً للوطن وقيادته.

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