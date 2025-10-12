الهند.. إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز الـ7 ملايين حالة

66732 إصابة جديدة خلال يوم واحد

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 7.12 ملايين حالة، اليوم الاثنين، بعد تسجيل 66732 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة: إن عدد حالات الوفاة جراء كوفيد-19 وصل إلى 109150 حالة، بعد تسجيل 816 حالة وفاة. وتحتل الهند المركز الثاني من حيث أعداد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.