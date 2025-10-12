الهند.. إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز الـ7 ملايين حالة
66732 إصابة جديدة خلال يوم واحد
أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 7.12 ملايين حالة، اليوم الاثنين، بعد تسجيل 66732 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت الوزارة: إن عدد حالات الوفاة جراء كوفيد-19 وصل إلى 109150 حالة، بعد تسجيل 816 حالة وفاة. وتحتل الهند المركز الثاني من حيث أعداد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
الهند
فيروس كورونا الجديد
الهند.. إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز الـ7 ملايين حالة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-12
أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 7.12 ملايين حالة، اليوم الاثنين، بعد تسجيل 66732 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت الوزارة: إن عدد حالات الوفاة جراء كوفيد-19 وصل إلى 109150 حالة، بعد تسجيل 816 حالة وفاة. وتحتل الهند المركز الثاني من حيث أعداد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
08:30 AM
الهند.. إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز الـ7 ملايين حالة
66732 إصابة جديدة خلال يوم واحد
أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 7.12 ملايين حالة، اليوم الاثنين، بعد تسجيل 66732 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت الوزارة: إن عدد حالات الوفاة جراء كوفيد-19 وصل إلى 109150 حالة، بعد تسجيل 816 حالة وفاة. وتحتل الهند المركز الثاني من حيث أعداد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.