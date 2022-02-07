أمانة جدة تضبط مستودعًا يُخَزِّن 15 طنًّا من الدخن والهيل مجهولي المصدر

وسط بيئة تفتقر للاشتراطات البلدية والصحية.. مع ممارسة الغش التجاري

ضبطت أمانة محافظة جدة، مستودعًا مخالفًا في منطقة سكنية بحي الصفا، استغلته عمالة غير نظامية لتعبئة وتخزين أطنان مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية من الدخن والهيل، وسط بيئة تفتقر لجميع الاشتراطات البلدية والصحية؛ فضلًا عن ممارسة الغش التجاري في المنتجات.

وأوضحت الأمانة أن الجولة الميدانية للفِرَق الرقابية، أسفرت عن رصد مستودع يعمل بلا تراخيص نظامية في حي الصفا، وضبطت بداخله 15 طنًّا و100 كيلو من الدخن والهيل مجهولي المصدر، وأخرى تحمل تواريخ صلاحية منتهية؛ وذلك بمشاركة فرع وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء، مع استكمال عملية حصر الكميات المرصودة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأشارت أمانة جدة إلى أنها أغلقت المستودع وأعدت مذكرة استدعاء لمالك الموقع، وجرى عمل المحاضر اللازمة؛ مؤكدة مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وثمّنت دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر تطبيق "بلدي" أو بالاتصال بمركز البلاغات 940.