النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضريبة القيمة المضافة: هذه طريقة احتسابها عند التحويل

أوضح الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة بأن ‏الضريبة تطبق على رسوم الخدمات البنكية فقط.

واستعرض ‏مثالا قال فيه : "رسوم التحويل من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر، وليس على المبلغ المُحول ذاته".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضريبة القيمة المضافة: هذه طريقة احتسابها عند التحويل
سبق

أوضح الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة بأن ‏الضريبة تطبق على رسوم الخدمات البنكية فقط.

واستعرض ‏مثالا قال فيه : "رسوم التحويل من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر، وليس على المبلغ المُحول ذاته".

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
07:03 PM

ضريبة القيمة المضافة: هذه طريقة احتسابها عند التحويل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
19
37,983

أوضح الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة بأن ‏الضريبة تطبق على رسوم الخدمات البنكية فقط.

واستعرض ‏مثالا قال فيه : "رسوم التحويل من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر، وليس على المبلغ المُحول ذاته".

شارك برأيك
23
42

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,200
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,636
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,812
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,434

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

بناء السمعة

بناء السمعة

خالد الشبانة
جامعة الإمام.. صرح شامخ تديره شخصية فذة

جامعة الإمام.. صرح شامخ تديره شخصية فذة

حواء القرني
المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

محمد الفرج
القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز

إنفوجرافيك

#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط
#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة