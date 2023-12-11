واستعرض ‏مثالا قال فيه : "رسوم التحويل من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر، وليس على المبلغ المُحول ذاته".

ضريبة القيمة المضافة: هذه طريقة احتسابها عند التحويل عبدالله البرقاوي سبق 2017-12-11 أوضح الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة بأن ‏الضريبة تطبق على رسوم الخدمات البنكية فقط. واستعرض ‏مثالا قال فيه : "رسوم التحويل من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر، وليس على المبلغ المُحول ذاته".

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439 07:03 PM

ضريبة القيمة المضافة: هذه طريقة احتسابها عند التحويل





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أوضح الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة بأن ‏الضريبة تطبق على رسوم الخدمات البنكية فقط.

واستعرض ‏مثالا قال فيه : "رسوم التحويل من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر، وليس على المبلغ المُحول ذاته".