ضريبة القيمة المضافة: هذه طريقة احتسابها عند التحويل

أوضح الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة بأن الضريبة تطبق على رسوم الخدمات البنكية فقط.
واستعرض مثالا قال فيه : "رسوم التحويل من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر، وليس على المبلغ المُحول ذاته".
أوضح الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة بأن الضريبة تطبق على رسوم الخدمات البنكية فقط.
واستعرض مثالا قال فيه : "رسوم التحويل من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر، وليس على المبلغ المُحول ذاته".
أوضح الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة بأن الضريبة تطبق على رسوم الخدمات البنكية فقط.
واستعرض مثالا قال فيه : "رسوم التحويل من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر، وليس على المبلغ المُحول ذاته".
أوضح الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة بأن الضريبة تطبق على رسوم الخدمات البنكية فقط.
واستعرض مثالا قال فيه : "رسوم التحويل من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر، وليس على المبلغ المُحول ذاته".