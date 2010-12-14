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زخات يرافقها برق ورعد.. هذه المناطق تضرب موعداً مع الأمطار اليوم

أحوال جوية غير مُستقرة تشتد غداً والخميس نتيجة "منخفض جوي بارد"

يُتوقع أن تقترب كتلة هوائية أقل حرارة من شمال غرب المملكة؛ وذلك مع ساعات مساء يوم الثلاثاء، لتميل درجات الحرارة للانخفاض في القطاع الشمالي الغربي، مع فرصة لتشكل بعض التخريجات البحرية قد تؤثر بشكلٍ محدود على بعض المناطق الساحلية.

والمناطق المشمولة بتوقعات الأمطار يوم الثلاثاء هي أجزاء محدودة من سواحل المدينة المنوّرة وتبوك، بحسب "طقس العرب".

وحول التفاصيل، يُتوقع مع حلول ساعات المساء من يوم الثلاثاء أن تبدأ تخريجات بحرية بالتشكل قُبالة سواحل البحر الأحمر المُقابلة لسواحل المدينة المنورة وجنوب تبوك وتحديداً من رابغ جنوباً وصولاً لأملج شمالاً، مع فرصة لتدفق بعض من هذه التخريجات لبعض المناطق الساحلية المُقابلة لها خاصةً مع ساعات مُتأخرة من ليلة الثلاثاء-الأربعاء.

ويُتوقع أن تكون الهطولات المطرية على شكل زخات محليّة من الأمطار، خفيفة إلى متوسطة الشدة، تترافق بالبرق والرعد وربما نشط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

تأتي هذه الأجواء في مقدمة أحوال جوية غير مُستقرة تشتد يومي الأربعاء والخميس، كنتيجة لامتداد منخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام، يُلاقي استجابة من منخفض البحر الأحمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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زخات يرافقها برق ورعد.. هذه المناطق تضرب موعداً مع الأمطار اليوم
سبق

يُتوقع أن تقترب كتلة هوائية أقل حرارة من شمال غرب المملكة؛ وذلك مع ساعات مساء يوم الثلاثاء، لتميل درجات الحرارة للانخفاض في القطاع الشمالي الغربي، مع فرصة لتشكل بعض التخريجات البحرية قد تؤثر بشكلٍ محدود على بعض المناطق الساحلية.

والمناطق المشمولة بتوقعات الأمطار يوم الثلاثاء هي أجزاء محدودة من سواحل المدينة المنوّرة وتبوك، بحسب "طقس العرب".

وحول التفاصيل، يُتوقع مع حلول ساعات المساء من يوم الثلاثاء أن تبدأ تخريجات بحرية بالتشكل قُبالة سواحل البحر الأحمر المُقابلة لسواحل المدينة المنورة وجنوب تبوك وتحديداً من رابغ جنوباً وصولاً لأملج شمالاً، مع فرصة لتدفق بعض من هذه التخريجات لبعض المناطق الساحلية المُقابلة لها خاصةً مع ساعات مُتأخرة من ليلة الثلاثاء-الأربعاء.

ويُتوقع أن تكون الهطولات المطرية على شكل زخات محليّة من الأمطار، خفيفة إلى متوسطة الشدة، تترافق بالبرق والرعد وربما نشط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

تأتي هذه الأجواء في مقدمة أحوال جوية غير مُستقرة تشتد يومي الأربعاء والخميس، كنتيجة لامتداد منخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام، يُلاقي استجابة من منخفض البحر الأحمر.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
11:24 AM

زخات يرافقها برق ورعد.. هذه المناطق تضرب موعداً مع الأمطار اليوم

أحوال جوية غير مُستقرة تشتد غداً والخميس نتيجة "منخفض جوي بارد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,827

يُتوقع أن تقترب كتلة هوائية أقل حرارة من شمال غرب المملكة؛ وذلك مع ساعات مساء يوم الثلاثاء، لتميل درجات الحرارة للانخفاض في القطاع الشمالي الغربي، مع فرصة لتشكل بعض التخريجات البحرية قد تؤثر بشكلٍ محدود على بعض المناطق الساحلية.

والمناطق المشمولة بتوقعات الأمطار يوم الثلاثاء هي أجزاء محدودة من سواحل المدينة المنوّرة وتبوك، بحسب "طقس العرب".

وحول التفاصيل، يُتوقع مع حلول ساعات المساء من يوم الثلاثاء أن تبدأ تخريجات بحرية بالتشكل قُبالة سواحل البحر الأحمر المُقابلة لسواحل المدينة المنورة وجنوب تبوك وتحديداً من رابغ جنوباً وصولاً لأملج شمالاً، مع فرصة لتدفق بعض من هذه التخريجات لبعض المناطق الساحلية المُقابلة لها خاصةً مع ساعات مُتأخرة من ليلة الثلاثاء-الأربعاء.

ويُتوقع أن تكون الهطولات المطرية على شكل زخات محليّة من الأمطار، خفيفة إلى متوسطة الشدة، تترافق بالبرق والرعد وربما نشط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

تأتي هذه الأجواء في مقدمة أحوال جوية غير مُستقرة تشتد يومي الأربعاء والخميس، كنتيجة لامتداد منخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام، يُلاقي استجابة من منخفض البحر الأحمر.

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