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بمناسبة العشر الأواخر.."السديس": اغتنموها بالدعاء لرفع الغمة ولنعش حياة الاستبشار

قال إن صلاة التهجد ستُقام بالحرم الليلة.. وطالب بالتقيد بالإجراءات الوقائية ضد كورونا

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ عبدالرحمن السديس بمناسبة دخول العشر المباركة من شهر رمضان لعام ١٤٤١، في كلمة توجيهية المسلمين بالتفاؤل ورفع الدعاء لرفع هذه الغمة.

وفي التفاصيل، قال "السديس" في كلمته بمناسبة دخول العشر الأواخر من رمضان: نحث عموم المسلمين على اغتنام هذه العشر الأولى من رمضان بالدعاء لرفع هذه الغمة، ونشكر للمسلمين على تجاوبهم وتفاعلهم وتعاونهم مع الجهات المسؤولة، ولنعش حياة الاستبشار والتفاؤل.

وأضاف: علينا أن نغتنم هذه الأيام بالدعاء لرفع هذه الغمة عن الأمة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأهاب الجميع بالابتعاد عن الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وتقدم بالشكر لرجال الأمن على ما يقومون به من جهود كبيرة، ورجال الصحة الذين يحرصون على صحة الناس.

ودعا الله - عز وجل- أن يكشف عن بلادنا وبلاد المسلمين هذه الغمة، مشيرًا إلى أن صلاة التهجد ستُقام في المسجد الحرام الساعة 45 : 12

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمناسبة العشر الأواخر.."السديس": اغتنموها بالدعاء لرفع الغمة ولنعش حياة الاستبشار
سبق

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ عبدالرحمن السديس بمناسبة دخول العشر المباركة من شهر رمضان لعام ١٤٤١، في كلمة توجيهية المسلمين بالتفاؤل ورفع الدعاء لرفع هذه الغمة.

وفي التفاصيل، قال "السديس" في كلمته بمناسبة دخول العشر الأواخر من رمضان: نحث عموم المسلمين على اغتنام هذه العشر الأولى من رمضان بالدعاء لرفع هذه الغمة، ونشكر للمسلمين على تجاوبهم وتفاعلهم وتعاونهم مع الجهات المسؤولة، ولنعش حياة الاستبشار والتفاؤل.

وأضاف: علينا أن نغتنم هذه الأيام بالدعاء لرفع هذه الغمة عن الأمة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأهاب الجميع بالابتعاد عن الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وتقدم بالشكر لرجال الأمن على ما يقومون به من جهود كبيرة، ورجال الصحة الذين يحرصون على صحة الناس.

ودعا الله - عز وجل- أن يكشف عن بلادنا وبلاد المسلمين هذه الغمة، مشيرًا إلى أن صلاة التهجد ستُقام في المسجد الحرام الساعة 45 : 12

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
10:58 PM
اخر تعديل
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
12:04 AM

بمناسبة العشر الأواخر.."السديس": اغتنموها بالدعاء لرفع الغمة ولنعش حياة الاستبشار

قال إن صلاة التهجد ستُقام بالحرم الليلة.. وطالب بالتقيد بالإجراءات الوقائية ضد كورونا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ عبدالرحمن السديس بمناسبة دخول العشر المباركة من شهر رمضان لعام ١٤٤١، في كلمة توجيهية المسلمين بالتفاؤل ورفع الدعاء لرفع هذه الغمة.

وفي التفاصيل، قال "السديس" في كلمته بمناسبة دخول العشر الأواخر من رمضان: نحث عموم المسلمين على اغتنام هذه العشر الأولى من رمضان بالدعاء لرفع هذه الغمة، ونشكر للمسلمين على تجاوبهم وتفاعلهم وتعاونهم مع الجهات المسؤولة، ولنعش حياة الاستبشار والتفاؤل.

وأضاف: علينا أن نغتنم هذه الأيام بالدعاء لرفع هذه الغمة عن الأمة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأهاب الجميع بالابتعاد عن الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وتقدم بالشكر لرجال الأمن على ما يقومون به من جهود كبيرة، ورجال الصحة الذين يحرصون على صحة الناس.

ودعا الله - عز وجل- أن يكشف عن بلادنا وبلاد المسلمين هذه الغمة، مشيرًا إلى أن صلاة التهجد ستُقام في المسجد الحرام الساعة 45 : 12

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