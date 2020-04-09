النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 355 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3287

"تعليم الرياض" يطلق 5 مسابقات تنافسية عن بعد

تهدف إلى استثمار أوقات الطلاب والطالبات

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض خمس مسابقات تنافسية "عن بعد" حملت عناوين متنوعة ومجالات مختلفة, وهي مسابقة أفضل فيلم قصير, وهاكاثون النشاط الطلابي عن بُعد 2020 لأفضل الحلول والأفكار والمبادرات لأزمة فيروس كورونا, والروبوت وكورونا, وأفضل جدول يومي, ورسالة إلى أبطال التعليم وذلك خلال الفترة من 15 - 26 شعبان الجاري .

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: هذه الفعاليات والأنشطة التنافسية تأتي بهدف إذكاء روح المنافسة بين الطلاب واستثمار أوقات فراغهم داخل المنزل بما يعود عليهم بالنفع, من خلال منحهم الفرصة لعرض مواهبهم و تجاربهم وإبداعاتهم خلال هذه التجربة التي نعيشها ويعيشها العالم أجمع من ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد .

ودعا "الوهيبي" أولياء الأمور لحث أبنائهم وبناتهم على المشاركة في هذه المسابقات التعليمية كونها تجمع بين التعلم والمتعة والفائدة .

من جانبه، قال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين عبدالله بن سعد الغشام: فيما يتعلق بموضوعات المسابقات ومعاييرها وشروطها فإن مسابقة الفيلم القصير مسابقة إنتاج مرئي لا تزيد عن دقيقتين في أحد الموضوعين وهما جهود المملكة في مكافحة فيروس كورونا وجهود وزارة التعليم في تعزيز التعلم عن بعد, أما مسابقة "هاكاثون النشاط الطلابي عن بعد 2020" فهي مسابقة يقدم من خلالها الطلاب والطالبات حلولاً وأفكارًا إبداعية تقنية لأزمة كورونا, وفي مسابقة "الروبوت وكورونا" يتنافس الطلاب والطالبات على تصميم مشاريع روبوت كوسيلة عصرية مبتكرة في مجالات التوعية والوقاية من فيروس كورونا, أما في مسابقة "أفضل رسالة إلى أبطال التعليم" فيتنافس الطلاب والطالبات على كتابة رسالة لا تزيد عن 300 كلمة إلى أبطال التعليم. وفي مسابقة "أفضل جدول يومي" يتسابق الطلاب والطالبات على إعداد وتصميم جدول نموذجي متنوع للأنشطة والأعمال اليومية داخل المنزل .

وأضاف: تلقي المشاركات في مسابقة الفيلم القصير يكون على البريد الإلكتروني media@riyadhedu.gov.sa,فيما نتلقى بقية المشاركات على البريد r.nashat20@gmail.com ,لافتًا إلى أنه سيجري تكريم الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى بجوائز نقدية.

وأردف "الغشام": تم تخصيص جائزة 2000 ريال للمركز الأول و1500 ريال للمركز الثاني و1000 ريال للمركز الثالث وللمركز الرابع 750 ريالًا وللمركز الخامس 500 ريال، وذلك في كل مسابقة .

الإدارة العامة للتعليم الرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم الرياض" يطلق 5 مسابقات تنافسية عن بعد
سبق

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض خمس مسابقات تنافسية "عن بعد" حملت عناوين متنوعة ومجالات مختلفة, وهي مسابقة أفضل فيلم قصير, وهاكاثون النشاط الطلابي عن بُعد 2020 لأفضل الحلول والأفكار والمبادرات لأزمة فيروس كورونا, والروبوت وكورونا, وأفضل جدول يومي, ورسالة إلى أبطال التعليم وذلك خلال الفترة من 15 - 26 شعبان الجاري .

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: هذه الفعاليات والأنشطة التنافسية تأتي بهدف إذكاء روح المنافسة بين الطلاب واستثمار أوقات فراغهم داخل المنزل بما يعود عليهم بالنفع, من خلال منحهم الفرصة لعرض مواهبهم و تجاربهم وإبداعاتهم خلال هذه التجربة التي نعيشها ويعيشها العالم أجمع من ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد .

ودعا "الوهيبي" أولياء الأمور لحث أبنائهم وبناتهم على المشاركة في هذه المسابقات التعليمية كونها تجمع بين التعلم والمتعة والفائدة .

من جانبه، قال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين عبدالله بن سعد الغشام: فيما يتعلق بموضوعات المسابقات ومعاييرها وشروطها فإن مسابقة الفيلم القصير مسابقة إنتاج مرئي لا تزيد عن دقيقتين في أحد الموضوعين وهما جهود المملكة في مكافحة فيروس كورونا وجهود وزارة التعليم في تعزيز التعلم عن بعد, أما مسابقة "هاكاثون النشاط الطلابي عن بعد 2020" فهي مسابقة يقدم من خلالها الطلاب والطالبات حلولاً وأفكارًا إبداعية تقنية لأزمة كورونا, وفي مسابقة "الروبوت وكورونا" يتنافس الطلاب والطالبات على تصميم مشاريع روبوت كوسيلة عصرية مبتكرة في مجالات التوعية والوقاية من فيروس كورونا, أما في مسابقة "أفضل رسالة إلى أبطال التعليم" فيتنافس الطلاب والطالبات على كتابة رسالة لا تزيد عن 300 كلمة إلى أبطال التعليم. وفي مسابقة "أفضل جدول يومي" يتسابق الطلاب والطالبات على إعداد وتصميم جدول نموذجي متنوع للأنشطة والأعمال اليومية داخل المنزل .

وأضاف: تلقي المشاركات في مسابقة الفيلم القصير يكون على البريد الإلكتروني media@riyadhedu.gov.sa,فيما نتلقى بقية المشاركات على البريد r.nashat20@gmail.com ,لافتًا إلى أنه سيجري تكريم الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى بجوائز نقدية.

وأردف "الغشام": تم تخصيص جائزة 2000 ريال للمركز الأول و1500 ريال للمركز الثاني و1000 ريال للمركز الثالث وللمركز الرابع 750 ريالًا وللمركز الخامس 500 ريال، وذلك في كل مسابقة .

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
02:43 PM

"تعليم الرياض" يطلق 5 مسابقات تنافسية عن بعد

تهدف إلى استثمار أوقات الطلاب والطالبات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
824

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض خمس مسابقات تنافسية "عن بعد" حملت عناوين متنوعة ومجالات مختلفة, وهي مسابقة أفضل فيلم قصير, وهاكاثون النشاط الطلابي عن بُعد 2020 لأفضل الحلول والأفكار والمبادرات لأزمة فيروس كورونا, والروبوت وكورونا, وأفضل جدول يومي, ورسالة إلى أبطال التعليم وذلك خلال الفترة من 15 - 26 شعبان الجاري .

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: هذه الفعاليات والأنشطة التنافسية تأتي بهدف إذكاء روح المنافسة بين الطلاب واستثمار أوقات فراغهم داخل المنزل بما يعود عليهم بالنفع, من خلال منحهم الفرصة لعرض مواهبهم و تجاربهم وإبداعاتهم خلال هذه التجربة التي نعيشها ويعيشها العالم أجمع من ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد .

ودعا "الوهيبي" أولياء الأمور لحث أبنائهم وبناتهم على المشاركة في هذه المسابقات التعليمية كونها تجمع بين التعلم والمتعة والفائدة .

من جانبه، قال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين عبدالله بن سعد الغشام: فيما يتعلق بموضوعات المسابقات ومعاييرها وشروطها فإن مسابقة الفيلم القصير مسابقة إنتاج مرئي لا تزيد عن دقيقتين في أحد الموضوعين وهما جهود المملكة في مكافحة فيروس كورونا وجهود وزارة التعليم في تعزيز التعلم عن بعد, أما مسابقة "هاكاثون النشاط الطلابي عن بعد 2020" فهي مسابقة يقدم من خلالها الطلاب والطالبات حلولاً وأفكارًا إبداعية تقنية لأزمة كورونا, وفي مسابقة "الروبوت وكورونا" يتنافس الطلاب والطالبات على تصميم مشاريع روبوت كوسيلة عصرية مبتكرة في مجالات التوعية والوقاية من فيروس كورونا, أما في مسابقة "أفضل رسالة إلى أبطال التعليم" فيتنافس الطلاب والطالبات على كتابة رسالة لا تزيد عن 300 كلمة إلى أبطال التعليم. وفي مسابقة "أفضل جدول يومي" يتسابق الطلاب والطالبات على إعداد وتصميم جدول نموذجي متنوع للأنشطة والأعمال اليومية داخل المنزل .

وأضاف: تلقي المشاركات في مسابقة الفيلم القصير يكون على البريد الإلكتروني media@riyadhedu.gov.sa,فيما نتلقى بقية المشاركات على البريد r.nashat20@gmail.com ,لافتًا إلى أنه سيجري تكريم الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى بجوائز نقدية.

وأردف "الغشام": تم تخصيص جائزة 2000 ريال للمركز الأول و1500 ريال للمركز الثاني و1000 ريال للمركز الثالث وللمركز الرابع 750 ريالًا وللمركز الخامس 500 ريال، وذلك في كل مسابقة .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,016
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,149
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,799
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,081

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة