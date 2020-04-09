"تعليم الرياض" يطلق 5 مسابقات تنافسية عن بعد

تهدف إلى استثمار أوقات الطلاب والطالبات

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض خمس مسابقات تنافسية "عن بعد" حملت عناوين متنوعة ومجالات مختلفة, وهي مسابقة أفضل فيلم قصير, وهاكاثون النشاط الطلابي عن بُعد 2020 لأفضل الحلول والأفكار والمبادرات لأزمة فيروس كورونا, والروبوت وكورونا, وأفضل جدول يومي, ورسالة إلى أبطال التعليم وذلك خلال الفترة من 15 - 26 شعبان الجاري .

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: هذه الفعاليات والأنشطة التنافسية تأتي بهدف إذكاء روح المنافسة بين الطلاب واستثمار أوقات فراغهم داخل المنزل بما يعود عليهم بالنفع, من خلال منحهم الفرصة لعرض مواهبهم و تجاربهم وإبداعاتهم خلال هذه التجربة التي نعيشها ويعيشها العالم أجمع من ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد .

ودعا "الوهيبي" أولياء الأمور لحث أبنائهم وبناتهم على المشاركة في هذه المسابقات التعليمية كونها تجمع بين التعلم والمتعة والفائدة .

من جانبه، قال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين عبدالله بن سعد الغشام: فيما يتعلق بموضوعات المسابقات ومعاييرها وشروطها فإن مسابقة الفيلم القصير مسابقة إنتاج مرئي لا تزيد عن دقيقتين في أحد الموضوعين وهما جهود المملكة في مكافحة فيروس كورونا وجهود وزارة التعليم في تعزيز التعلم عن بعد, أما مسابقة "هاكاثون النشاط الطلابي عن بعد 2020" فهي مسابقة يقدم من خلالها الطلاب والطالبات حلولاً وأفكارًا إبداعية تقنية لأزمة كورونا, وفي مسابقة "الروبوت وكورونا" يتنافس الطلاب والطالبات على تصميم مشاريع روبوت كوسيلة عصرية مبتكرة في مجالات التوعية والوقاية من فيروس كورونا, أما في مسابقة "أفضل رسالة إلى أبطال التعليم" فيتنافس الطلاب والطالبات على كتابة رسالة لا تزيد عن 300 كلمة إلى أبطال التعليم. وفي مسابقة "أفضل جدول يومي" يتسابق الطلاب والطالبات على إعداد وتصميم جدول نموذجي متنوع للأنشطة والأعمال اليومية داخل المنزل .

وأضاف: تلقي المشاركات في مسابقة الفيلم القصير يكون على البريد الإلكتروني media@riyadhedu.gov.sa,فيما نتلقى بقية المشاركات على البريد r.nashat20@gmail.com ,لافتًا إلى أنه سيجري تكريم الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى بجوائز نقدية.

وأردف "الغشام": تم تخصيص جائزة 2000 ريال للمركز الأول و1500 ريال للمركز الثاني و1000 ريال للمركز الثالث وللمركز الرابع 750 ريالًا وللمركز الخامس 500 ريال، وذلك في كل مسابقة .