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الشركة السعودية لتمويل المساكن: لا ضريبة على العقار للمسكن الأول

قالت: 5% ضريبة تصرفات عقارية فقط على ما يتجاوز المليون ريال

تقدّم الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن بندر بن سعيد الغامدي، بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتحمّل الدولة لضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ مليون ريال سعودي للمسكن الأول.

وأوضح أن القرار تضمّن إعفاء المبيعات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة التصرفات بنسبة 5%، وتحمل الدولة مبلغ الضريبة بما لا يزيد على 1 مليون ريال من قيمة العقار.

وأشار "الغامدي" إلى أن الأمر الملكي يهدف إلى دعم المواطنين والتخفيف عنهم وتقديم الدعم المستمر لهم وتمكينهم من امتلاك مساكنهم، كما يسهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري؛ الأمر الذي سيسهم في تحقيق رؤية المملكة برفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70٪ بحلول عام 2030.

وتابع: "يأتي هذا الأمر الملكي الكريم، كما تعودنا، امتداداً لجهود الحكومة المتواصلة بمتابعة مستمرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- بدراسة احتياجات المواطنين والقطاعات التنموية والعمل على كل ما يساهم في خدمة أبناء وبنات هذا الوطن".

وقال "الغامدي": بالطبع نرى أن هذا القرار صدر نتيجةً لدراسة أوضاع ومؤشرات حركة السوق العقارية خلال الفترة الماضية حيث سيثمر هذا القرار على كلا الطرفين:

أولاً: المواطنين بتسهيل تملكهم لمسكنهم الأول من خلال تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ مليون ريال.

ثانياً: أطراف القطاع العقاري من ممولين ومطورين، حيث سينعش حركة السوق العقارية بشكل عام ويعود بالنفع على المشترين للمسكن الاول.

وأضاف: "مما يجدر التنويه إليه هو أن تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع الواعد في المملكة والذي يعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين ونحن كجهة تمويلية سنساهم في تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم والذي يعد هدفنا الذي نسعى إلى تحقيقه معاً بالشراكة مع وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية".

يُذكر أن الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) هي إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال التمويل العقاري، وتهدف إلى تلبية الاحتياج السكني في السوق السعودية من خلال توفير حِزم من الحلول التمويلية التي تلبي جميع احتياجات المواطن السعودي لتملك مسكنه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشركة السعودية لتمويل المساكن: لا ضريبة على العقار للمسكن الأول
سبق

تقدّم الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن بندر بن سعيد الغامدي، بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتحمّل الدولة لضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ مليون ريال سعودي للمسكن الأول.

وأوضح أن القرار تضمّن إعفاء المبيعات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة التصرفات بنسبة 5%، وتحمل الدولة مبلغ الضريبة بما لا يزيد على 1 مليون ريال من قيمة العقار.

وأشار "الغامدي" إلى أن الأمر الملكي يهدف إلى دعم المواطنين والتخفيف عنهم وتقديم الدعم المستمر لهم وتمكينهم من امتلاك مساكنهم، كما يسهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري؛ الأمر الذي سيسهم في تحقيق رؤية المملكة برفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70٪ بحلول عام 2030.

وتابع: "يأتي هذا الأمر الملكي الكريم، كما تعودنا، امتداداً لجهود الحكومة المتواصلة بمتابعة مستمرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- بدراسة احتياجات المواطنين والقطاعات التنموية والعمل على كل ما يساهم في خدمة أبناء وبنات هذا الوطن".

وقال "الغامدي": بالطبع نرى أن هذا القرار صدر نتيجةً لدراسة أوضاع ومؤشرات حركة السوق العقارية خلال الفترة الماضية حيث سيثمر هذا القرار على كلا الطرفين:

أولاً: المواطنين بتسهيل تملكهم لمسكنهم الأول من خلال تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ مليون ريال.

ثانياً: أطراف القطاع العقاري من ممولين ومطورين، حيث سينعش حركة السوق العقارية بشكل عام ويعود بالنفع على المشترين للمسكن الاول.

وأضاف: "مما يجدر التنويه إليه هو أن تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع الواعد في المملكة والذي يعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين ونحن كجهة تمويلية سنساهم في تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم والذي يعد هدفنا الذي نسعى إلى تحقيقه معاً بالشراكة مع وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية".

يُذكر أن الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) هي إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال التمويل العقاري، وتهدف إلى تلبية الاحتياج السكني في السوق السعودية من خلال توفير حِزم من الحلول التمويلية التي تلبي جميع احتياجات المواطن السعودي لتملك مسكنه.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
04:37 PM

الشركة السعودية لتمويل المساكن: لا ضريبة على العقار للمسكن الأول

قالت: 5% ضريبة تصرفات عقارية فقط على ما يتجاوز المليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقدّم الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن بندر بن سعيد الغامدي، بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتحمّل الدولة لضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ مليون ريال سعودي للمسكن الأول.

وأوضح أن القرار تضمّن إعفاء المبيعات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة التصرفات بنسبة 5%، وتحمل الدولة مبلغ الضريبة بما لا يزيد على 1 مليون ريال من قيمة العقار.

وأشار "الغامدي" إلى أن الأمر الملكي يهدف إلى دعم المواطنين والتخفيف عنهم وتقديم الدعم المستمر لهم وتمكينهم من امتلاك مساكنهم، كما يسهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري؛ الأمر الذي سيسهم في تحقيق رؤية المملكة برفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70٪ بحلول عام 2030.

وتابع: "يأتي هذا الأمر الملكي الكريم، كما تعودنا، امتداداً لجهود الحكومة المتواصلة بمتابعة مستمرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- بدراسة احتياجات المواطنين والقطاعات التنموية والعمل على كل ما يساهم في خدمة أبناء وبنات هذا الوطن".

وقال "الغامدي": بالطبع نرى أن هذا القرار صدر نتيجةً لدراسة أوضاع ومؤشرات حركة السوق العقارية خلال الفترة الماضية حيث سيثمر هذا القرار على كلا الطرفين:

أولاً: المواطنين بتسهيل تملكهم لمسكنهم الأول من خلال تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ مليون ريال.

ثانياً: أطراف القطاع العقاري من ممولين ومطورين، حيث سينعش حركة السوق العقارية بشكل عام ويعود بالنفع على المشترين للمسكن الاول.

وأضاف: "مما يجدر التنويه إليه هو أن تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع الواعد في المملكة والذي يعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين ونحن كجهة تمويلية سنساهم في تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم والذي يعد هدفنا الذي نسعى إلى تحقيقه معاً بالشراكة مع وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية".

يُذكر أن الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) هي إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال التمويل العقاري، وتهدف إلى تلبية الاحتياج السكني في السوق السعودية من خلال توفير حِزم من الحلول التمويلية التي تلبي جميع احتياجات المواطن السعودي لتملك مسكنه.

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