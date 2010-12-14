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أمير منطقة تبوك: الميزانية حملت في طياتها بشائر الخير والنماء والتطوير

قال إنها برهنت على قوة ومتانة الاقتصاد وجسدت الاهتمام بأمن وصحة المواطن والمقيم

رفع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، مشاعر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 1443/ 1444هـ، وما تضمنته من بشائر الخير والنماء لهذا الوطن المعطاء .

وقال أمير منطقة تبوك في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-:"يشرفني باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم مشاعر الشكر والعرفان، مباركين صدور الميزانية العامة للدولة 1443/ 1444هـ، والتي حملت في طياتها بشائر الخير والنماء والتطوير للوطن والمواطن، جسدت الرؤى الحكيمة بالاهتمام بأمن وصحة المواطن والمقيم، وبرهنت على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتجاوز التحديات والظروف الاقتصادية المترتبة من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال الخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادتكم الحكيمة –رعاكم الله- والمتمثلة في الاستمرار بتنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز معدلات النمو والتنمية وتطوير المرافق والخدمات الأساسية، وتطوير البيئة التعليمية ودعم خطط الإسكان، وكل ما يسهم في تحقيق العيش الكريم، والرفاهية والحياة الهانئة للمواطن ورفعة وعز الوطن، والله نسأل أن يحفظ لبلادنا أمنها وعلو شأنها في ظل قيادتكم الحكيمة" .

كما رفع برقية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بهذه المناسبة قال فيها: "إن صدور هذه الميزانية والتي حملت في طياتها بشائر الخير والنماء والتطوير للوطن والمواطن جسدت الرؤى الحكيمة بالاهتمام بأمن وصحة المواطن والمقيم، وعكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتجاوز التحديات والظروف الاقتصادية المترتبة من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال الخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم - أيدكما الله - والمتمثلة في الاستمرار بتنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية المملكة، والتحسين المستمر في جودة الحياة ورفع كفاءة وجودة الإنفاق الحكومي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز معدلات النمو والتنمية وتطوير المرافق والخدمات الأساسية وتطوير البيئة التعليمية ودعم خطط الإسكان، وكل مايسهم في تحقيق العيش الكريم والرفاهية والحياة الهانئة للمواطن ورفعة وعز الوطن، سائلين المولى القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وعزها بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم الكريم ".

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أمير منطقة تبوك: الميزانية حملت في طياتها بشائر الخير والنماء والتطوير
سبق

رفع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، مشاعر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 1443/ 1444هـ، وما تضمنته من بشائر الخير والنماء لهذا الوطن المعطاء .

وقال أمير منطقة تبوك في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-:"يشرفني باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم مشاعر الشكر والعرفان، مباركين صدور الميزانية العامة للدولة 1443/ 1444هـ، والتي حملت في طياتها بشائر الخير والنماء والتطوير للوطن والمواطن، جسدت الرؤى الحكيمة بالاهتمام بأمن وصحة المواطن والمقيم، وبرهنت على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتجاوز التحديات والظروف الاقتصادية المترتبة من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال الخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادتكم الحكيمة –رعاكم الله- والمتمثلة في الاستمرار بتنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز معدلات النمو والتنمية وتطوير المرافق والخدمات الأساسية، وتطوير البيئة التعليمية ودعم خطط الإسكان، وكل ما يسهم في تحقيق العيش الكريم، والرفاهية والحياة الهانئة للمواطن ورفعة وعز الوطن، والله نسأل أن يحفظ لبلادنا أمنها وعلو شأنها في ظل قيادتكم الحكيمة" .

كما رفع برقية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بهذه المناسبة قال فيها: "إن صدور هذه الميزانية والتي حملت في طياتها بشائر الخير والنماء والتطوير للوطن والمواطن جسدت الرؤى الحكيمة بالاهتمام بأمن وصحة المواطن والمقيم، وعكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتجاوز التحديات والظروف الاقتصادية المترتبة من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال الخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم - أيدكما الله - والمتمثلة في الاستمرار بتنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية المملكة، والتحسين المستمر في جودة الحياة ورفع كفاءة وجودة الإنفاق الحكومي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز معدلات النمو والتنمية وتطوير المرافق والخدمات الأساسية وتطوير البيئة التعليمية ودعم خطط الإسكان، وكل مايسهم في تحقيق العيش الكريم والرفاهية والحياة الهانئة للمواطن ورفعة وعز الوطن، سائلين المولى القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وعزها بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم الكريم ".

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
03:49 PM

أمير منطقة تبوك: الميزانية حملت في طياتها بشائر الخير والنماء والتطوير

قال إنها برهنت على قوة ومتانة الاقتصاد وجسدت الاهتمام بأمن وصحة المواطن والمقيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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رفع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، مشاعر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 1443/ 1444هـ، وما تضمنته من بشائر الخير والنماء لهذا الوطن المعطاء .

وقال أمير منطقة تبوك في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-:"يشرفني باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم مشاعر الشكر والعرفان، مباركين صدور الميزانية العامة للدولة 1443/ 1444هـ، والتي حملت في طياتها بشائر الخير والنماء والتطوير للوطن والمواطن، جسدت الرؤى الحكيمة بالاهتمام بأمن وصحة المواطن والمقيم، وبرهنت على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتجاوز التحديات والظروف الاقتصادية المترتبة من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال الخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادتكم الحكيمة –رعاكم الله- والمتمثلة في الاستمرار بتنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز معدلات النمو والتنمية وتطوير المرافق والخدمات الأساسية، وتطوير البيئة التعليمية ودعم خطط الإسكان، وكل ما يسهم في تحقيق العيش الكريم، والرفاهية والحياة الهانئة للمواطن ورفعة وعز الوطن، والله نسأل أن يحفظ لبلادنا أمنها وعلو شأنها في ظل قيادتكم الحكيمة" .

كما رفع برقية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بهذه المناسبة قال فيها: "إن صدور هذه الميزانية والتي حملت في طياتها بشائر الخير والنماء والتطوير للوطن والمواطن جسدت الرؤى الحكيمة بالاهتمام بأمن وصحة المواطن والمقيم، وعكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتجاوز التحديات والظروف الاقتصادية المترتبة من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال الخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم - أيدكما الله - والمتمثلة في الاستمرار بتنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية المملكة، والتحسين المستمر في جودة الحياة ورفع كفاءة وجودة الإنفاق الحكومي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز معدلات النمو والتنمية وتطوير المرافق والخدمات الأساسية وتطوير البيئة التعليمية ودعم خطط الإسكان، وكل مايسهم في تحقيق العيش الكريم والرفاهية والحياة الهانئة للمواطن ورفعة وعز الوطن، سائلين المولى القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وعزها بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم الكريم ".

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