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"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

قطر: تسجيل 1547 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

يتجاوز إجمالي الإصابات 30 ألفا

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن تسجيل 1547 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لتتجاوز حصيلة الإصابات الـ30 ألفاً، فيما تعافي 242 شخصاً من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا: إن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل 3788 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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قطر: تسجيل 1547 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن تسجيل 1547 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لتتجاوز حصيلة الإصابات الـ30 ألفاً، فيما تعافي 242 شخصاً من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا: إن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل 3788 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
02:43 PM

قطر: تسجيل 1547 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

يتجاوز إجمالي الإصابات 30 ألفا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن تسجيل 1547 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لتتجاوز حصيلة الإصابات الـ30 ألفاً، فيما تعافي 242 شخصاً من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا: إن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل 3788 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

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