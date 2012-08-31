وكان أول الواصلين للمشاركة في الاستشارات رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي؛ بحسب ترتيب الجدول الذي أعدته رئاسة الجمهورية لهذا الشأن.

بدأت صباح اليوم، الاستشارات النيابية التي يُجريها الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا؛ لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة اللبنانية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-31 بدأت صباح اليوم، الاستشارات النيابية التي يُجريها الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا؛ لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وكان أول الواصلين للمشاركة في الاستشارات رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي؛ بحسب ترتيب الجدول الذي أعدته رئاسة الجمهورية لهذا الشأن.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 09:49 AM

بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة اللبنانية كان أول الواصلين للمشاركة فيها رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي





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بدأت صباح اليوم، الاستشارات النيابية التي يُجريها الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا؛ لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وكان أول الواصلين للمشاركة في الاستشارات رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي؛ بحسب ترتيب الجدول الذي أعدته رئاسة الجمهورية لهذا الشأن.