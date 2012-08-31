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بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة اللبنانية

كان أول الواصلين للمشاركة فيها رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي

بدأت صباح اليوم، الاستشارات النيابية التي يُجريها الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا؛ لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وكان أول الواصلين للمشاركة في الاستشارات رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي؛ بحسب ترتيب الجدول الذي أعدته رئاسة الجمهورية لهذا الشأن.

لبنان

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بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة اللبنانية
سبق

بدأت صباح اليوم، الاستشارات النيابية التي يُجريها الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا؛ لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وكان أول الواصلين للمشاركة في الاستشارات رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي؛ بحسب ترتيب الجدول الذي أعدته رئاسة الجمهورية لهذا الشأن.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
09:49 AM

بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة اللبنانية

كان أول الواصلين للمشاركة فيها رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت صباح اليوم، الاستشارات النيابية التي يُجريها الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا؛ لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وكان أول الواصلين للمشاركة في الاستشارات رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي؛ بحسب ترتيب الجدول الذي أعدته رئاسة الجمهورية لهذا الشأن.

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