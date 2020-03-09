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شركة البحر الأحمر للتطوير تتعاقد مع "Cisco" لتطوير مخطط تقنية المعلومات

يتضمن تصميم منصة الوجهة الذكية التي تشمل خدمات السياحة والبيئة والتنقل

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنها تعاقدت اليوم مع شركة Cisco من أجل تطوير المخطط الرئيسي لتقنية المعلومات والاتصالات لمشروع البحر الأحمر.

وأوضحت الشركة أن التعاقد يتضمن تصميم منصة الوجهة الذكية التي تشمل خدمات السياحة والبيئة والتنقل والمرافق والإدارة والعديد من الخدمات الأخرى.

يُذكر أن مشروع البحر الأحمر يُعَد وجهة سياحية فاخرة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم، وسيستحدث المشروع معايير جديدة للتنمية المستدامة، وسيعيد تعريف مفهوم الرفاهية، وسيرحّب بالزوار الذين ستتاح لهم فرصة استكشاف عجائب ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، والتعرف على التراث الثقافي الذي خلّفه طريق الحرير القديم.

شركة البحر الأحمر للتطوير شركة Cisco

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة البحر الأحمر للتطوير تتعاقد مع "Cisco" لتطوير مخطط تقنية المعلومات
سبق

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنها تعاقدت اليوم مع شركة Cisco من أجل تطوير المخطط الرئيسي لتقنية المعلومات والاتصالات لمشروع البحر الأحمر.

وأوضحت الشركة أن التعاقد يتضمن تصميم منصة الوجهة الذكية التي تشمل خدمات السياحة والبيئة والتنقل والمرافق والإدارة والعديد من الخدمات الأخرى.

يُذكر أن مشروع البحر الأحمر يُعَد وجهة سياحية فاخرة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم، وسيستحدث المشروع معايير جديدة للتنمية المستدامة، وسيعيد تعريف مفهوم الرفاهية، وسيرحّب بالزوار الذين ستتاح لهم فرصة استكشاف عجائب ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، والتعرف على التراث الثقافي الذي خلّفه طريق الحرير القديم.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
01:22 PM

شركة البحر الأحمر للتطوير تتعاقد مع "Cisco" لتطوير مخطط تقنية المعلومات

يتضمن تصميم منصة الوجهة الذكية التي تشمل خدمات السياحة والبيئة والتنقل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنها تعاقدت اليوم مع شركة Cisco من أجل تطوير المخطط الرئيسي لتقنية المعلومات والاتصالات لمشروع البحر الأحمر.

وأوضحت الشركة أن التعاقد يتضمن تصميم منصة الوجهة الذكية التي تشمل خدمات السياحة والبيئة والتنقل والمرافق والإدارة والعديد من الخدمات الأخرى.

يُذكر أن مشروع البحر الأحمر يُعَد وجهة سياحية فاخرة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم، وسيستحدث المشروع معايير جديدة للتنمية المستدامة، وسيعيد تعريف مفهوم الرفاهية، وسيرحّب بالزوار الذين ستتاح لهم فرصة استكشاف عجائب ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، والتعرف على التراث الثقافي الذي خلّفه طريق الحرير القديم.

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