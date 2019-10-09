بعد تنبيه "الأرصاد" .. "مدني الطائف" تحذّر من مجاري السيول

دعا إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسباً للتقلبات الجوية والأمطار

دعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمقيمين، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة.

وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني بياناً -قبل قليل- بأنه ورد اليوم الأربعاء تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول وتصحب بتساقط البَرَد ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على: الطائف، ميسان، والأجزاء المجاورة، من الساعة ٠٠ :١٢ م إلى الساعة ٩:٠٠ من مساء اليوم.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، تهيب بالمواطنين والمقيمين، أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، وتوصي بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول سائلين المولي -عزّ وجلّ- أن يجعلها أمطار خير وبركة.