الكويت.. شفاء 203 من مصابي كورونا يرفع إجمالي المتعافين إلى 3843

بعد التحاليل والفحوصات وسيتم نقلهم للأجنحة التأهيلية تمهيدًا لخروجهم

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 203 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3843 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.