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"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

الكويت.. شفاء 203 من مصابي كورونا يرفع إجمالي المتعافين إلى 3843

بعد التحاليل والفحوصات وسيتم نقلهم للأجنحة التأهيلية تمهيدًا لخروجهم

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 203 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3843 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت.. شفاء 203 من مصابي كورونا يرفع إجمالي المتعافين إلى 3843
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 203 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3843 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
01:54 PM

الكويت.. شفاء 203 من مصابي كورونا يرفع إجمالي المتعافين إلى 3843

بعد التحاليل والفحوصات وسيتم نقلهم للأجنحة التأهيلية تمهيدًا لخروجهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 203 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3843 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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