الكويت.. شفاء 203 من مصابي كورونا يرفع إجمالي المتعافين إلى 3843
بعد التحاليل والفحوصات وسيتم نقلهم للأجنحة التأهيلية تمهيدًا لخروجهم
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 203 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3843 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
الكويت.. شفاء 203 من مصابي كورونا يرفع إجمالي المتعافين إلى 3843
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-05-16
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 203 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3843 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
01:54 PM
الكويت.. شفاء 203 من مصابي كورونا يرفع إجمالي المتعافين إلى 3843
بعد التحاليل والفحوصات وسيتم نقلهم للأجنحة التأهيلية تمهيدًا لخروجهم
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 203 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3843 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.