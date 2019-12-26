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إشادة دولية بمركز الدراسات الاستشرافية بجامعة الأمير محمد بن فهد

أشاد مدير إدارة الدراسات المستقبلية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الدكتور ريل ميلر، بمركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية، والذي تم افتتاحه مؤخراً بالجامعة، معبراً عن إعجابه لما وصل إليه المركز خلال فترة وجيزة من تأسيسه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع "ميلر" مع مدير الدراسات الاستشرافية بالجامعة الدكتور معمر سلامة على هامش المنتدى العالمي للتوعية الفكرية في الدراسات الاستشرافية والذي عقد في الفترة ما بين 16-17 ديسمبر الحالي في مقر اليونسكو في باريس.

وشاركت الجامعة في هذا المنتدى بفريق مكون من أعضاء مركز الدراسات الاستشرافية للتشاور حول إنشاء كرسي اليونسكو للدراسات الاستشرافية بجامعة الأمير محمد بن فهد، في ظل وجود فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية في الجامعة. حيث تعكف الجامعة حالياً على استيفاء متطلبات ومعايير إنشاء هذا الكرسي.

وأشاد رئيس الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية الدكتور أيرك فيرديناد، في كلمته التي ألقاها خلال هذا المنتدى، بالشراكة القائمة بين الجامعة والاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية، مشيراً إلى عدد من الأنشطة المشتركة التي ستقام خلال هذا العام بالشراكة بين الطرفين منها الأبحاث العلمية ومؤتمر دولي في الدراسات الاستشرافية.

وأشار نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالدراسات الاستشرافية؛ نظراً للآثار الإيجابية التي تخرج بها نتائج هذه الدراسات، إضافة إلى كونه علماً جديداً تطمح الجامعة بالمشاركة في تطويره على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور "العنزي" بأن مركز الدراسات الاستشرافية بالتعاون مع الإتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية يعكف حالياً على تنفيد العديد من الأهداف، والتي من شأنها الإسهام في تطوير علم الدراسات الاستشرافية، موضحاً أن الجامعة ستقوم بعقد المزيد من الفعاليات حول هذا الموضوع ومناهجه.

مركز الدراسات الاستشرافية جامعة الأمير محمد بن فهد منظمة الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إشادة دولية بمركز الدراسات الاستشرافية بجامعة الأمير محمد بن فهد
سبق

أشاد مدير إدارة الدراسات المستقبلية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الدكتور ريل ميلر، بمركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية، والذي تم افتتاحه مؤخراً بالجامعة، معبراً عن إعجابه لما وصل إليه المركز خلال فترة وجيزة من تأسيسه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع "ميلر" مع مدير الدراسات الاستشرافية بالجامعة الدكتور معمر سلامة على هامش المنتدى العالمي للتوعية الفكرية في الدراسات الاستشرافية والذي عقد في الفترة ما بين 16-17 ديسمبر الحالي في مقر اليونسكو في باريس.

وشاركت الجامعة في هذا المنتدى بفريق مكون من أعضاء مركز الدراسات الاستشرافية للتشاور حول إنشاء كرسي اليونسكو للدراسات الاستشرافية بجامعة الأمير محمد بن فهد، في ظل وجود فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية في الجامعة. حيث تعكف الجامعة حالياً على استيفاء متطلبات ومعايير إنشاء هذا الكرسي.

وأشاد رئيس الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية الدكتور أيرك فيرديناد، في كلمته التي ألقاها خلال هذا المنتدى، بالشراكة القائمة بين الجامعة والاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية، مشيراً إلى عدد من الأنشطة المشتركة التي ستقام خلال هذا العام بالشراكة بين الطرفين منها الأبحاث العلمية ومؤتمر دولي في الدراسات الاستشرافية.

وأشار نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالدراسات الاستشرافية؛ نظراً للآثار الإيجابية التي تخرج بها نتائج هذه الدراسات، إضافة إلى كونه علماً جديداً تطمح الجامعة بالمشاركة في تطويره على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور "العنزي" بأن مركز الدراسات الاستشرافية بالتعاون مع الإتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية يعكف حالياً على تنفيد العديد من الأهداف، والتي من شأنها الإسهام في تطوير علم الدراسات الاستشرافية، موضحاً أن الجامعة ستقوم بعقد المزيد من الفعاليات حول هذا الموضوع ومناهجه.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
02:44 PM

إشادة دولية بمركز الدراسات الاستشرافية بجامعة الأمير محمد بن فهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد مدير إدارة الدراسات المستقبلية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الدكتور ريل ميلر، بمركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية، والذي تم افتتاحه مؤخراً بالجامعة، معبراً عن إعجابه لما وصل إليه المركز خلال فترة وجيزة من تأسيسه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع "ميلر" مع مدير الدراسات الاستشرافية بالجامعة الدكتور معمر سلامة على هامش المنتدى العالمي للتوعية الفكرية في الدراسات الاستشرافية والذي عقد في الفترة ما بين 16-17 ديسمبر الحالي في مقر اليونسكو في باريس.

وشاركت الجامعة في هذا المنتدى بفريق مكون من أعضاء مركز الدراسات الاستشرافية للتشاور حول إنشاء كرسي اليونسكو للدراسات الاستشرافية بجامعة الأمير محمد بن فهد، في ظل وجود فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية في الجامعة. حيث تعكف الجامعة حالياً على استيفاء متطلبات ومعايير إنشاء هذا الكرسي.

وأشاد رئيس الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية الدكتور أيرك فيرديناد، في كلمته التي ألقاها خلال هذا المنتدى، بالشراكة القائمة بين الجامعة والاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية، مشيراً إلى عدد من الأنشطة المشتركة التي ستقام خلال هذا العام بالشراكة بين الطرفين منها الأبحاث العلمية ومؤتمر دولي في الدراسات الاستشرافية.

وأشار نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالدراسات الاستشرافية؛ نظراً للآثار الإيجابية التي تخرج بها نتائج هذه الدراسات، إضافة إلى كونه علماً جديداً تطمح الجامعة بالمشاركة في تطويره على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور "العنزي" بأن مركز الدراسات الاستشرافية بالتعاون مع الإتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية يعكف حالياً على تنفيد العديد من الأهداف، والتي من شأنها الإسهام في تطوير علم الدراسات الاستشرافية، موضحاً أن الجامعة ستقوم بعقد المزيد من الفعاليات حول هذا الموضوع ومناهجه.

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