النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: خبر شفاء الملك لامس قلوب ومشاعر الشعب السعودي والمقيمين فيه

قدم التهنئة باسمه وباسم منسوبي الوزارة والأئمة والخطباء

عبّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، عن سعادته الغامرة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ورعاه، حامدًا الله على نعمه العظيمة بشفاء الملك وما يعيشه الجميع في المملكة من التلاحم والأخوة في أسمى معانيها.

جاء ذلك في تصريح لقناة الإخبارية السعودية، قال فيه: "الحمد لله الذي أنعم علينا بالمملكة العربية السعودية بعافية مولاي خادم الحرمين الشريفين وشفائه والله الحمد من خلال هذه العملية البسيطة".

وبيّن الوزير "آل الشيخ" أن هذه المناسبة السعيدة لامست قلوب ومشاعر الشعب السعودي والمقيمين فيه من خلال الكم الهائل من الدعوات الصادقة والتمنيات بالشفاء العاجل والقريب بإذن الله، التي ضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي عقب رؤية الملك سلمان خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء أمس الأول، واليوم تتواصل فرحة الجميع بخبر شفائه.

وأكد أن الجميع من مواطنين ومقيمين يتواجدون في المملكة يعيشون هذه الفرحة في أبهى صورها، والتي تعكس التلاحم الكبير والقوي الذي يربط الشعب بالقيادة.

واختتم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حديثه لقناة "الإخبارية السعودية" قائلًا: "باسمي وباسم منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية من أئمة وخطباء وموظفين؛ نحمد الله على شفائه ونرفع أيدينا إلى الله -عز وجل- بالدعاء له، متمنين له دوام الصحة والعافية".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: خبر شفاء الملك لامس قلوب ومشاعر الشعب السعودي والمقيمين فيه
سبق

عبّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، عن سعادته الغامرة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ورعاه، حامدًا الله على نعمه العظيمة بشفاء الملك وما يعيشه الجميع في المملكة من التلاحم والأخوة في أسمى معانيها.

جاء ذلك في تصريح لقناة الإخبارية السعودية، قال فيه: "الحمد لله الذي أنعم علينا بالمملكة العربية السعودية بعافية مولاي خادم الحرمين الشريفين وشفائه والله الحمد من خلال هذه العملية البسيطة".

وبيّن الوزير "آل الشيخ" أن هذه المناسبة السعيدة لامست قلوب ومشاعر الشعب السعودي والمقيمين فيه من خلال الكم الهائل من الدعوات الصادقة والتمنيات بالشفاء العاجل والقريب بإذن الله، التي ضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي عقب رؤية الملك سلمان خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء أمس الأول، واليوم تتواصل فرحة الجميع بخبر شفائه.

وأكد أن الجميع من مواطنين ومقيمين يتواجدون في المملكة يعيشون هذه الفرحة في أبهى صورها، والتي تعكس التلاحم الكبير والقوي الذي يربط الشعب بالقيادة.

واختتم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حديثه لقناة "الإخبارية السعودية" قائلًا: "باسمي وباسم منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية من أئمة وخطباء وموظفين؛ نحمد الله على شفائه ونرفع أيدينا إلى الله -عز وجل- بالدعاء له، متمنين له دوام الصحة والعافية".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
07:28 PM

فيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: خبر شفاء الملك لامس قلوب ومشاعر الشعب السعودي والمقيمين فيه

قدم التهنئة باسمه وباسم منسوبي الوزارة والأئمة والخطباء

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
537

عبّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، عن سعادته الغامرة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ورعاه، حامدًا الله على نعمه العظيمة بشفاء الملك وما يعيشه الجميع في المملكة من التلاحم والأخوة في أسمى معانيها.

جاء ذلك في تصريح لقناة الإخبارية السعودية، قال فيه: "الحمد لله الذي أنعم علينا بالمملكة العربية السعودية بعافية مولاي خادم الحرمين الشريفين وشفائه والله الحمد من خلال هذه العملية البسيطة".

وبيّن الوزير "آل الشيخ" أن هذه المناسبة السعيدة لامست قلوب ومشاعر الشعب السعودي والمقيمين فيه من خلال الكم الهائل من الدعوات الصادقة والتمنيات بالشفاء العاجل والقريب بإذن الله، التي ضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي عقب رؤية الملك سلمان خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء أمس الأول، واليوم تتواصل فرحة الجميع بخبر شفائه.

وأكد أن الجميع من مواطنين ومقيمين يتواجدون في المملكة يعيشون هذه الفرحة في أبهى صورها، والتي تعكس التلاحم الكبير والقوي الذي يربط الشعب بالقيادة.

واختتم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حديثه لقناة "الإخبارية السعودية" قائلًا: "باسمي وباسم منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية من أئمة وخطباء وموظفين؛ نحمد الله على شفائه ونرفع أيدينا إلى الله -عز وجل- بالدعاء له، متمنين له دوام الصحة والعافية".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
2,692
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,986
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,535
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,127

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة