فيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: خبر شفاء الملك لامس قلوب ومشاعر الشعب السعودي والمقيمين فيه

قدم التهنئة باسمه وباسم منسوبي الوزارة والأئمة والخطباء

عبّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، عن سعادته الغامرة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ورعاه، حامدًا الله على نعمه العظيمة بشفاء الملك وما يعيشه الجميع في المملكة من التلاحم والأخوة في أسمى معانيها.



جاء ذلك في تصريح لقناة الإخبارية السعودية، قال فيه: "الحمد لله الذي أنعم علينا بالمملكة العربية السعودية بعافية مولاي خادم الحرمين الشريفين وشفائه والله الحمد من خلال هذه العملية البسيطة".



وبيّن الوزير "آل الشيخ" أن هذه المناسبة السعيدة لامست قلوب ومشاعر الشعب السعودي والمقيمين فيه من خلال الكم الهائل من الدعوات الصادقة والتمنيات بالشفاء العاجل والقريب بإذن الله، التي ضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي عقب رؤية الملك سلمان خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء أمس الأول، واليوم تتواصل فرحة الجميع بخبر شفائه.



وأكد أن الجميع من مواطنين ومقيمين يتواجدون في المملكة يعيشون هذه الفرحة في أبهى صورها، والتي تعكس التلاحم الكبير والقوي الذي يربط الشعب بالقيادة.



واختتم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حديثه لقناة "الإخبارية السعودية" قائلًا: "باسمي وباسم منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية من أئمة وخطباء وموظفين؛ نحمد الله على شفائه ونرفع أيدينا إلى الله -عز وجل- بالدعاء له، متمنين له دوام الصحة والعافية".

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