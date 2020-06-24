النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منظمة السياحة العربية تشيد بقرار إقامة الحج بأعداد محدودة

بهدف إقامة الشعيرة بشكل صحي وبما يحقق الوقاية والتباعد الجسدي

أشادت المنظمة العربية للسياحة بقرار قيادة المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة.

وأوضحت المنظمة -في بيانها- أن هذا القرار حكيم وصائب، حيث يؤكد حرص المملكة على راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، من خلال إقامة شعيرة الحج بشكل آمن صحياً، وبما يحقق الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الحجاج وحمايتهم من مخاطر جائحة كورونا؛ وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، وكذلك تأمين عودتهم بسلامة إلى أسرهم.

ورفع رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد، شكره لقيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ على ما يولونه من رعاية واهتمام بحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف وتأمين سلامتهم، كما ثمن الجهود المميزة التي تبذلها وزارة الحج ووزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن مع الحفاظ على سلامتهم.

المنظمة العربية للسياحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منظمة السياحة العربية تشيد بقرار إقامة الحج بأعداد محدودة
سبق

أشادت المنظمة العربية للسياحة بقرار قيادة المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة.

وأوضحت المنظمة -في بيانها- أن هذا القرار حكيم وصائب، حيث يؤكد حرص المملكة على راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، من خلال إقامة شعيرة الحج بشكل آمن صحياً، وبما يحقق الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الحجاج وحمايتهم من مخاطر جائحة كورونا؛ وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، وكذلك تأمين عودتهم بسلامة إلى أسرهم.

ورفع رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد، شكره لقيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ على ما يولونه من رعاية واهتمام بحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف وتأمين سلامتهم، كما ثمن الجهود المميزة التي تبذلها وزارة الحج ووزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن مع الحفاظ على سلامتهم.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
02:41 PM

منظمة السياحة العربية تشيد بقرار إقامة الحج بأعداد محدودة

بهدف إقامة الشعيرة بشكل صحي وبما يحقق الوقاية والتباعد الجسدي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
155

أشادت المنظمة العربية للسياحة بقرار قيادة المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة.

وأوضحت المنظمة -في بيانها- أن هذا القرار حكيم وصائب، حيث يؤكد حرص المملكة على راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، من خلال إقامة شعيرة الحج بشكل آمن صحياً، وبما يحقق الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الحجاج وحمايتهم من مخاطر جائحة كورونا؛ وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، وكذلك تأمين عودتهم بسلامة إلى أسرهم.

ورفع رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد، شكره لقيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ على ما يولونه من رعاية واهتمام بحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف وتأمين سلامتهم، كما ثمن الجهود المميزة التي تبذلها وزارة الحج ووزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن مع الحفاظ على سلامتهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,360
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,284
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,153
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,520

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة