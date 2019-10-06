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حادث تصادم في معشوقة بيدة يتسبب في أربع إصابات

الهلال الأحمر يدعو إلى عدم التسرع في نقل المصابين

صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أنه قد ورد بلاغ للعمليات في تمام الساعة 14:31 بعد ظهر اليوم عن حادث تصادم بعد شرطة بيدة باتجاه معشوقة.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقائد الميداني صالح علي محفوظ، وعند الوصول إلى الموقع تم مباشرة الحادث من قبل الفرق الإسعافية واتضح وجود أربع إصابات، إصابتان بسيطتان، وإصابتان متوسطتان، وتم التعامل مع الإصابات إسعافياً ونقلها إلى مستشفى القرى العام وإصابتان نقلتا عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية للموقع.

وأهاب الزهراني بجميع المواطنين عدم التسرع بنقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوفر بها مراكز إسعافية والتي لا تستغرق الفرق وقتًا طويلاً للوصول للموقع للتعامل مع نوعية الإصابة لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب لتثبيت المصاب قبل نقله للمستشفى حتى لا يتسبب ذلك في مضاعفات.

الباحة الهلال الأحمر معشوقة بيدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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حادث تصادم في معشوقة بيدة يتسبب في أربع إصابات
سبق

صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أنه قد ورد بلاغ للعمليات في تمام الساعة 14:31 بعد ظهر اليوم عن حادث تصادم بعد شرطة بيدة باتجاه معشوقة.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقائد الميداني صالح علي محفوظ، وعند الوصول إلى الموقع تم مباشرة الحادث من قبل الفرق الإسعافية واتضح وجود أربع إصابات، إصابتان بسيطتان، وإصابتان متوسطتان، وتم التعامل مع الإصابات إسعافياً ونقلها إلى مستشفى القرى العام وإصابتان نقلتا عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية للموقع.

وأهاب الزهراني بجميع المواطنين عدم التسرع بنقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوفر بها مراكز إسعافية والتي لا تستغرق الفرق وقتًا طويلاً للوصول للموقع للتعامل مع نوعية الإصابة لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب لتثبيت المصاب قبل نقله للمستشفى حتى لا يتسبب ذلك في مضاعفات.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
05:04 PM

حادث تصادم في معشوقة بيدة يتسبب في أربع إصابات

الهلال الأحمر يدعو إلى عدم التسرع في نقل المصابين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أنه قد ورد بلاغ للعمليات في تمام الساعة 14:31 بعد ظهر اليوم عن حادث تصادم بعد شرطة بيدة باتجاه معشوقة.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقائد الميداني صالح علي محفوظ، وعند الوصول إلى الموقع تم مباشرة الحادث من قبل الفرق الإسعافية واتضح وجود أربع إصابات، إصابتان بسيطتان، وإصابتان متوسطتان، وتم التعامل مع الإصابات إسعافياً ونقلها إلى مستشفى القرى العام وإصابتان نقلتا عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية للموقع.

وأهاب الزهراني بجميع المواطنين عدم التسرع بنقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوفر بها مراكز إسعافية والتي لا تستغرق الفرق وقتًا طويلاً للوصول للموقع للتعامل مع نوعية الإصابة لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب لتثبيت المصاب قبل نقله للمستشفى حتى لا يتسبب ذلك في مضاعفات.

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