النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 687 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 935 خلال الـ24 ساعة الماضية

انفجار يهز طهران.. قتيل ودمار في مبانٍ وسيارات والأسباب غامضة

تدمير كامل لمعمل بطاريات بمنطقة نسيم جنوب غرب.. والتحقيقات جارية

قتل شخص ووقعت أضرار في العديد من المباني والسيارات جراء انفجار لم تتضح أسبابه وقع ،اليوم الجمعة، في معمل للبطاريات في محافظة طهران، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء محلية.

ووفق "العربية.نت": أفادت وكالتا مهر وتسنيم عن وقوع الانفجار في منطقة نسيم شهر جنوب غرب العاصمة الإيرانية.

ونقلت "تسنيم" عن مسؤول دائرة الإطفاء المحلية إيراج تركماني؛ قوله إن الانفجار تسبب في "تدمير كامل لمعمل البطاريات، وأدى إلى مقتل شخص وخسارة آخر لأحد أطرافه"، مشيرًا إلى أن أسبابه لم تتضح بعد، والتحقيقات جارية لتحديدها.


الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
انفجار يهز طهران.. قتيل ودمار في مبانٍ وسيارات والأسباب غامضة
سبق

قتل شخص ووقعت أضرار في العديد من المباني والسيارات جراء انفجار لم تتضح أسبابه وقع ،اليوم الجمعة، في معمل للبطاريات في محافظة طهران، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء محلية.

ووفق "العربية.نت": أفادت وكالتا مهر وتسنيم عن وقوع الانفجار في منطقة نسيم شهر جنوب غرب العاصمة الإيرانية.

ونقلت "تسنيم" عن مسؤول دائرة الإطفاء المحلية إيراج تركماني؛ قوله إن الانفجار تسبب في "تدمير كامل لمعمل البطاريات، وأدى إلى مقتل شخص وخسارة آخر لأحد أطرافه"، مشيرًا إلى أن أسبابه لم تتضح بعد، والتحقيقات جارية لتحديدها.


11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
08:13 PM

انفجار يهز طهران.. قتيل ودمار في مبانٍ وسيارات والأسباب غامضة

تدمير كامل لمعمل بطاريات بمنطقة نسيم جنوب غرب.. والتحقيقات جارية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
870

قتل شخص ووقعت أضرار في العديد من المباني والسيارات جراء انفجار لم تتضح أسبابه وقع ،اليوم الجمعة، في معمل للبطاريات في محافظة طهران، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء محلية.

ووفق "العربية.نت": أفادت وكالتا مهر وتسنيم عن وقوع الانفجار في منطقة نسيم شهر جنوب غرب العاصمة الإيرانية.

ونقلت "تسنيم" عن مسؤول دائرة الإطفاء المحلية إيراج تركماني؛ قوله إن الانفجار تسبب في "تدمير كامل لمعمل البطاريات، وأدى إلى مقتل شخص وخسارة آخر لأحد أطرافه"، مشيرًا إلى أن أسبابه لم تتضح بعد، والتحقيقات جارية لتحديدها.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,883
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,848
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,445
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,471

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة