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تفاعلًا مع "سبق".. "النقل" تنهي أزمة تغييب أسماء قرى شرق الليث

لوحة جديدة تم تركيبها اليوم لتصحيح الوضع بعد مناشدة من الأهالي

أنهى فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، أزمة تغييب أسماء بعض القرى شرقي محافظة الليث، في إحدى اللوحات الإرشادية الواقعة في أحد الميادين الحديثة بالمحافظة، وذلك على امتداد طريق سفوح الجبال الرابط بين مكة المكرمة ومحافظات جنوب السعودية.

وقد أظهرت اللوحة المركبة اليوم إعادة مسميات القرى التي تم حذفها، في اللوحة المنزوعة العام الماضي.

جاء ذلك التجاوب بعد أن أثارت تلك اللوحة استياء الأهالي وناشدوا عبر "سبق" بضرورة استبدالها؛ وهو ما تم تنفيذه اليوم.

وكانت "سبق" قد نشرت العام الماضي خبراً تحت عنوان: "رسم كروكي يكشف تناقض نقل جدة.. هنا ميدان طريق سفوح الجبال" جاء فيه: أن لوحة إرشادية تابعة لوزارة النقل تم تركيبها في أحد الميادين الحديثة شرقي محافظة الليث، أثارت حفيظة الأهالي وتساؤلاتهم عن تغييب أسماء بعض القرى الواقعة على امتداد طريق سفوح الجبال الرابط بين مكة المكرمة ومحافظات جنوب السعودية، واستبدالها بأخرى لا تقع على الطريق ذاته.

وأظهر رسم كروكي معد من قِبل فرع وزارة النقل بمحافظة جدة حينها، تلاعبًا واضحًا، تمثل في حذف قريتَي أتانا والفحو الواقعتَين على امتداد الطريق، واستبدالهما بقرية أخرى لا تقع على طريق سفوح الجبال الجاري تنفيذه، على الرغم من أن تلك الوصلة الأسفلتية يشار لها باسم "أتانا - الفحو" في مشروع طريق سفوح الجبال الذي يربط مكة المكرمة بمحافظات جنوب السعودية.

واستغرب الأهالي من هذه التصرفات المتعمّدة من قِبل فرع وزارة النقل بجدة بتهميش تلك القرى المكتظّة بالسكان والمنشآت الحكومية المختلفة؛ على حد وصفهم.

وطالب الأهالي مسؤولي وزارة النقل بضرورة تعديل الخطأ، وتداركه في أقرب وقت، قبل أن تخضع الوزارة لمطالبهم أخيراً وتستبدل تلك اللوحة بجديدة تلبي مطالبهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلًا مع "سبق".. "النقل" تنهي أزمة تغييب أسماء قرى شرق الليث
سبق

أنهى فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، أزمة تغييب أسماء بعض القرى شرقي محافظة الليث، في إحدى اللوحات الإرشادية الواقعة في أحد الميادين الحديثة بالمحافظة، وذلك على امتداد طريق سفوح الجبال الرابط بين مكة المكرمة ومحافظات جنوب السعودية.

وقد أظهرت اللوحة المركبة اليوم إعادة مسميات القرى التي تم حذفها، في اللوحة المنزوعة العام الماضي.

جاء ذلك التجاوب بعد أن أثارت تلك اللوحة استياء الأهالي وناشدوا عبر "سبق" بضرورة استبدالها؛ وهو ما تم تنفيذه اليوم.

وكانت "سبق" قد نشرت العام الماضي خبراً تحت عنوان: "رسم كروكي يكشف تناقض نقل جدة.. هنا ميدان طريق سفوح الجبال" جاء فيه: أن لوحة إرشادية تابعة لوزارة النقل تم تركيبها في أحد الميادين الحديثة شرقي محافظة الليث، أثارت حفيظة الأهالي وتساؤلاتهم عن تغييب أسماء بعض القرى الواقعة على امتداد طريق سفوح الجبال الرابط بين مكة المكرمة ومحافظات جنوب السعودية، واستبدالها بأخرى لا تقع على الطريق ذاته.

وأظهر رسم كروكي معد من قِبل فرع وزارة النقل بمحافظة جدة حينها، تلاعبًا واضحًا، تمثل في حذف قريتَي أتانا والفحو الواقعتَين على امتداد الطريق، واستبدالهما بقرية أخرى لا تقع على طريق سفوح الجبال الجاري تنفيذه، على الرغم من أن تلك الوصلة الأسفلتية يشار لها باسم "أتانا - الفحو" في مشروع طريق سفوح الجبال الذي يربط مكة المكرمة بمحافظات جنوب السعودية.

واستغرب الأهالي من هذه التصرفات المتعمّدة من قِبل فرع وزارة النقل بجدة بتهميش تلك القرى المكتظّة بالسكان والمنشآت الحكومية المختلفة؛ على حد وصفهم.

وطالب الأهالي مسؤولي وزارة النقل بضرورة تعديل الخطأ، وتداركه في أقرب وقت، قبل أن تخضع الوزارة لمطالبهم أخيراً وتستبدل تلك اللوحة بجديدة تلبي مطالبهم.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
12:54 PM

تفاعلًا مع "سبق".. "النقل" تنهي أزمة تغييب أسماء قرى شرق الليث

لوحة جديدة تم تركيبها اليوم لتصحيح الوضع بعد مناشدة من الأهالي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أنهى فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، أزمة تغييب أسماء بعض القرى شرقي محافظة الليث، في إحدى اللوحات الإرشادية الواقعة في أحد الميادين الحديثة بالمحافظة، وذلك على امتداد طريق سفوح الجبال الرابط بين مكة المكرمة ومحافظات جنوب السعودية.

وقد أظهرت اللوحة المركبة اليوم إعادة مسميات القرى التي تم حذفها، في اللوحة المنزوعة العام الماضي.

جاء ذلك التجاوب بعد أن أثارت تلك اللوحة استياء الأهالي وناشدوا عبر "سبق" بضرورة استبدالها؛ وهو ما تم تنفيذه اليوم.

وكانت "سبق" قد نشرت العام الماضي خبراً تحت عنوان: "رسم كروكي يكشف تناقض نقل جدة.. هنا ميدان طريق سفوح الجبال" جاء فيه: أن لوحة إرشادية تابعة لوزارة النقل تم تركيبها في أحد الميادين الحديثة شرقي محافظة الليث، أثارت حفيظة الأهالي وتساؤلاتهم عن تغييب أسماء بعض القرى الواقعة على امتداد طريق سفوح الجبال الرابط بين مكة المكرمة ومحافظات جنوب السعودية، واستبدالها بأخرى لا تقع على الطريق ذاته.

وأظهر رسم كروكي معد من قِبل فرع وزارة النقل بمحافظة جدة حينها، تلاعبًا واضحًا، تمثل في حذف قريتَي أتانا والفحو الواقعتَين على امتداد الطريق، واستبدالهما بقرية أخرى لا تقع على طريق سفوح الجبال الجاري تنفيذه، على الرغم من أن تلك الوصلة الأسفلتية يشار لها باسم "أتانا - الفحو" في مشروع طريق سفوح الجبال الذي يربط مكة المكرمة بمحافظات جنوب السعودية.

واستغرب الأهالي من هذه التصرفات المتعمّدة من قِبل فرع وزارة النقل بجدة بتهميش تلك القرى المكتظّة بالسكان والمنشآت الحكومية المختلفة؛ على حد وصفهم.

وطالب الأهالي مسؤولي وزارة النقل بضرورة تعديل الخطأ، وتداركه في أقرب وقت، قبل أن تخضع الوزارة لمطالبهم أخيراً وتستبدل تلك اللوحة بجديدة تلبي مطالبهم.

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