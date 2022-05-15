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الفلبين: إصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ12 ألف حالة

إجمالي الوفيات بالفيروس يرتفع إلى 806 ضحايا

أعلنت الفلبين اليوم، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بها، تجاوز حاجز 12 ألف حالة؛ فيما توفي أكثر من 800 شخص بالمرض.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية في بيان لها: إنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 806 وفيات، ورصد 215 حالة إصابة جديدة، ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 12091 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الفلبين: إصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ12 ألف حالة
سبق

أعلنت الفلبين اليوم، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بها، تجاوز حاجز 12 ألف حالة؛ فيما توفي أكثر من 800 شخص بالمرض.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية في بيان لها: إنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 806 وفيات، ورصد 215 حالة إصابة جديدة، ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 12091 حالة.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
01:59 PM

الفلبين: إصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ12 ألف حالة

إجمالي الوفيات بالفيروس يرتفع إلى 806 ضحايا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الفلبين اليوم، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بها، تجاوز حاجز 12 ألف حالة؛ فيما توفي أكثر من 800 شخص بالمرض.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية في بيان لها: إنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 806 وفيات، ورصد 215 حالة إصابة جديدة، ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 12091 حالة.

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