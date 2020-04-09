"محرز" و"صلاح" ينضمّان إلى صندوق جمع التبرعات لتخطي أزمة "كورونا"

من أجل دعم برنامج "الصحة في بريطانيا"

ضمن مبادرة نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لدعم الصحة في بريطانيا، التي تهدف إلى جمع تبرعات من اللاعبين للمساعدة في تخطي أزمة "كورونا" الحالية طبيًّا؛ انضمّ الثنائي: محمد صلاح، ورياض محرز إلى المبادرة.



ونشر صلاح عبر حسابه الرسمى في "إنستجرام" موقع التواصل الاجتماعي، بيان لاعبي الدوري الإنجليزي بدعم الخدمات الصحية في بريطانيا، بدفع جزء من رواتبهم للمبادرة خلال الفترة الحالية. كذلك أعلن محرز مشاركته في الحملة بدفع جزء من راتبه، إضافة إلى المصري محمود تريزيجيه مهاجم فريق أستون فيلا، وعدد كبير من لاعبي فرق البريمرليج.