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"شؤون المسجد النبوي" ترفع مستوى الإجراءات الاحترازية بالمسجد النبوي

خلال عقد الدروس العلمية وحلقات تعليم القرآن

رفعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من مستوى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في حلقات الدروس العلمية وحلقات تعليم القرآن الكريم في المسجد النبوي حرصًا منها على سلامة الجميع.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ عبدالله الحنيني, أن الوكالة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الجسدي ولبس الكمامة وتكثيف الجولات الميدانية لموظفي الوكالة لمتابعة التقيد بذلك.

‏وأكد "الحنيني" أن ذلك يأتي إسهاماً من الوكالة للمساعدة في المحافظة على مستوى الأمان الصحي في أروقة المسجد النبوي وساحاته إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

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"شؤون المسجد النبوي" ترفع مستوى الإجراءات الاحترازية بالمسجد النبوي
سبق

رفعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من مستوى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في حلقات الدروس العلمية وحلقات تعليم القرآن الكريم في المسجد النبوي حرصًا منها على سلامة الجميع.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ عبدالله الحنيني, أن الوكالة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الجسدي ولبس الكمامة وتكثيف الجولات الميدانية لموظفي الوكالة لمتابعة التقيد بذلك.

‏وأكد "الحنيني" أن ذلك يأتي إسهاماً من الوكالة للمساعدة في المحافظة على مستوى الأمان الصحي في أروقة المسجد النبوي وساحاته إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
07:06 PM

"شؤون المسجد النبوي" ترفع مستوى الإجراءات الاحترازية بالمسجد النبوي

خلال عقد الدروس العلمية وحلقات تعليم القرآن

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
1
1,458

رفعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من مستوى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في حلقات الدروس العلمية وحلقات تعليم القرآن الكريم في المسجد النبوي حرصًا منها على سلامة الجميع.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ عبدالله الحنيني, أن الوكالة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الجسدي ولبس الكمامة وتكثيف الجولات الميدانية لموظفي الوكالة لمتابعة التقيد بذلك.

‏وأكد "الحنيني" أن ذلك يأتي إسهاماً من الوكالة للمساعدة في المحافظة على مستوى الأمان الصحي في أروقة المسجد النبوي وساحاته إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

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