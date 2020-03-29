كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيرَي المدى

تجاه بحر الشرق.. لمسافة امتدت لحوالى 230 كيلومترًا

أطلقت كوريا الشمالية، صباح اليوم، صاروخين بالستيين قصيرَي المدى تجاه بحر الشرق، حسب ما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ونقلت الوكالة عن هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، أنها اكتشفت إطلاق مقذوفين يبدو أنهما من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، تجاه بحر الشرق، انطلاقًا من ووسان شرق كوريا الشمالية.

وحلّق المقذوفان لمسافة امتدت لحوالى 230 كيلومترًا وعلى ارتفاع 30 كيلومترًا.

وتُجري السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية تحليلات لمعرفة مدى المقذوفين وارتفاعهما بدقة.

وذكرت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية، أن الجيش يراقب الوضع تحسبًا لأي إطلاق آخر ويحافظ على وضعية الاستعداد.

وفي الوقت ذاته قال وزير الدفاع الياباني تارو كونو في تصريح صحفي: إن طوكيو ستحلل بدقة أكبر لماذا "تتحدى كوريا الشمالية المجتمع الدولي في كثير من الأحيان".