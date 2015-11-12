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"برد غياب الأحيمر" .. "الزعاق": طارئ .. أول انخفاض ملموس للحرارة نحسه اليوم

قال: خاصة في حال الليل على معظم مناطق السعودية والخليج .. سيعود الدفء كرة ثانية

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن أول انخفاض ملموس لدرجات الحرارة سنحسه بدءاً من اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "أول انخفاض لدرجات الحرارة: بداية من اليوم سنحس بأول انخفاض لدرجات الحرارة، خاصة في حال الليل على معظم مناطق #السعودية #الخليج".

وأضاف: "يسمى هذا البرد ببرد غياب نجم الأحيمر وهو برد طارئ وسيعود الدفء كرة ثانية".

وتوقعت "الأرصاد" اليوم أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في مكة المكرمة 35-26 وفي المدينة المنورة 31-21 وفي العاصمة الرياض 27-18 وفي جدة 35-26 وفي الدمام 29-18 وفي أبها العظمى 20 والصغرى 12.

برد غياب الأحيمر نجم الأحيمر الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"برد غياب الأحيمر" .. "الزعاق": طارئ .. أول انخفاض ملموس للحرارة نحسه اليوم
سبق

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن أول انخفاض ملموس لدرجات الحرارة سنحسه بدءاً من اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "أول انخفاض لدرجات الحرارة: بداية من اليوم سنحس بأول انخفاض لدرجات الحرارة، خاصة في حال الليل على معظم مناطق #السعودية #الخليج".

وأضاف: "يسمى هذا البرد ببرد غياب نجم الأحيمر وهو برد طارئ وسيعود الدفء كرة ثانية".

وتوقعت "الأرصاد" اليوم أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في مكة المكرمة 35-26 وفي المدينة المنورة 31-21 وفي العاصمة الرياض 27-18 وفي جدة 35-26 وفي الدمام 29-18 وفي أبها العظمى 20 والصغرى 12.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
08:38 AM

"برد غياب الأحيمر" .. "الزعاق": طارئ .. أول انخفاض ملموس للحرارة نحسه اليوم

قال: خاصة في حال الليل على معظم مناطق السعودية والخليج .. سيعود الدفء كرة ثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن أول انخفاض ملموس لدرجات الحرارة سنحسه بدءاً من اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "أول انخفاض لدرجات الحرارة: بداية من اليوم سنحس بأول انخفاض لدرجات الحرارة، خاصة في حال الليل على معظم مناطق #السعودية #الخليج".

وأضاف: "يسمى هذا البرد ببرد غياب نجم الأحيمر وهو برد طارئ وسيعود الدفء كرة ثانية".

وتوقعت "الأرصاد" اليوم أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في مكة المكرمة 35-26 وفي المدينة المنورة 31-21 وفي العاصمة الرياض 27-18 وفي جدة 35-26 وفي الدمام 29-18 وفي أبها العظمى 20 والصغرى 12.

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