وتوقعت "الأرصاد" اليوم أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في مكة المكرمة 35-26 وفي المدينة المنورة 31-21 وفي العاصمة الرياض 27-18 وفي جدة 35-26 وفي الدمام 29-18 وفي أبها العظمى 20 والصغرى 12.

وأضاف: "يسمى هذا البرد ببرد غياب نجم الأحيمر وهو برد طارئ وسيعود الدفء كرة ثانية".

وقال عبر حسابه في "تويتر": "أول انخفاض لدرجات الحرارة: بداية من اليوم سنحس بأول انخفاض لدرجات الحرارة، خاصة في حال الليل على معظم مناطق #السعودية #الخليج".

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن أول انخفاض ملموس لدرجات الحرارة سنحسه بدءاً من اليوم.

"برد غياب الأحيمر" .. "الزعاق": طارئ .. أول انخفاض ملموس للحرارة نحسه اليوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-12 أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن أول انخفاض ملموس لدرجات الحرارة سنحسه بدءاً من اليوم. وقال عبر حسابه في "تويتر": "أول انخفاض لدرجات الحرارة: بداية من اليوم سنحس بأول انخفاض لدرجات الحرارة، خاصة في حال الليل على معظم مناطق #السعودية #الخليج". وأضاف: "يسمى هذا البرد ببرد غياب نجم الأحيمر وهو برد طارئ وسيعود الدفء كرة ثانية". وتوقعت "الأرصاد" اليوم أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في مكة المكرمة 35-26 وفي المدينة المنورة 31-21 وفي العاصمة الرياض 27-18 وفي جدة 35-26 وفي الدمام 29-18 وفي أبها العظمى 20 والصغرى 12.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441 08:38 AM

"برد غياب الأحيمر" .. "الزعاق": طارئ .. أول انخفاض ملموس للحرارة نحسه اليوم قال: خاصة في حال الليل على معظم مناطق السعودية والخليج .. سيعود الدفء كرة ثانية





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أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن أول انخفاض ملموس لدرجات الحرارة سنحسه بدءاً من اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "أول انخفاض لدرجات الحرارة: بداية من اليوم سنحس بأول انخفاض لدرجات الحرارة، خاصة في حال الليل على معظم مناطق #السعودية #الخليج".

وأضاف: "يسمى هذا البرد ببرد غياب نجم الأحيمر وهو برد طارئ وسيعود الدفء كرة ثانية".

وتوقعت "الأرصاد" اليوم أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في مكة المكرمة 35-26 وفي المدينة المنورة 31-21 وفي العاصمة الرياض 27-18 وفي جدة 35-26 وفي الدمام 29-18 وفي أبها العظمى 20 والصغرى 12.