قيادات إسلامية ومسيحية فاعلة ومفتيا مصر ولبنان يشاركون في فعاليات حوار الأديان بـ"فيينا"

العثيمين والعيسى والشيخ بن بيّه والشيخ ابن حميد وشومان يحضرون اللقاء

سبق- فيينا

يشارك في فعاليات اللقاء الدولي الثاني الذي يقام تحت عنوان: (تـعزيـز التعايش واحترام التنوع تحت مظلة المواطنة المشتركة)، الذي ينظمه مركز الملك عبدالله للحوار بين اتباع الأديان والثقافات بالعاصمة النمساوية فيينا، والذي يبدأ أعماله غدًا الاثنين 26 وحتى 27 فبراير الجاري؛ ممثلون عن مجلس أطراف المركز والمنظمات الدولية، عن الجمهورية النمساوية؛ والمملكة العربية السعودية؛ ومملكة إسبانيا، والفاتيكان؛ والممثل السامي لمكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة. وتشارك منظمة التعاون الإسلامي ممثلةً في أمينها العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي؛ وصاحب القداسة البطريرك برثلماوس الأول، بطريرك القسطنطينية المسكوني ورئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.؛ كما تشارك رابطة العالم الإسلامي ممثلةً في الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي؛ ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، ممثلاً في رئيسه الشيخ العلامة عبدالله بن بيَّه؛ والدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام.. ويشارك الأزهر الشريف في هذا اللقاء ممثلاً بفضيلة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف.

ويحاضر هذا اللقاء عددٌ من القيادات الدينية المسلمة والمسيحية، والبطاركة ممثلي الكنائس الشرق أوسطية، كما يشارك بالحضور عدد من دور الإفتاء والقيادات الدينية رفيعة المستوى في بعض البلدان العربية، وهم: صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة؛ فضيلة الشيخ الدكتور شوقي إبراهيم علاّم، مفتي الديار المصريّة؛ سماحة الشيخ الدكتور عبداللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية؛ صاحب القداسة الكاثوليكوس آرام الأول كيشيشيان، بطريرك الأرمن الأورثوذكس لبيت كيليكيا؛ نيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، ممثل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسي؛ سماحة الشيخ الدكتور محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية؛ سماحة العلامة السيد علي الأمين؛ سعادة القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية؛ فضيلة الدكتور أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، المملكة المغربية؛ سيادة المطران ديمتريوس شربك، مطران صافيتا للروم الأرثوذكس، ممثل صاحب الغبطة البطريك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس؛ القاضي الشيخ غاندي مكارم، ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز فضيلة الشيخ نعيم حسن؛ الدكتورة ثريا بشعلاني، القائم بأعمال الأمين العام، مجلس كنائس الشرق الأوسط.