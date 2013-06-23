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الرياض..."تنمية بدر والشفا" تطلق برامجها وأنشطتها الصيفية

بما ينفع جميع شرائح المجتمع وضمن الجهود المستمرة لمتطلبات أبناء الأحياء

تقدم اللجنة الاجتماعية بحي بدر والشفا حزمة من البرامج والأنشطة المجتمعية لمواكبة فترة الصيف لاستغلال الأوقات بما ينفع جميع شرائح المجتمع وضمن الجهود المستمرة لمتطلبات أبناء الحي.

وأوضح رئيس اللجنة صالح بن مبارك آل شايع بأن اللجنة تحرص دائمًا لتنويع برامجها وأنشطتها المجتمعية لتخدم فئة الشباب من الجنسين، وكذلك كبار السن والآباء والأطفال، حيث تم إعداد الخطة لبرامجها وأنشطتها لفترة الصيف لتقديم أكثر من (٣٥) برنامجًا ومنشطًا، حيث تم إعدادها بناءً على رغبة أبناء الحي ومشاركتهم، وتم إدماج المتطوعين والمتطوعات بتقديمها والمساهمة بالتنفيذ من خلال استقبالهم عبر منصة التطوع، كما أتيحت الفرصة للمتعاونين من أبناء الحي ومن أصحاب المبادرات التطوعية، ضمن منظومة وآلية معتمدة من إدارة اللجنة، مستمدة من توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التنمية، لتقديم برامج وأنشطة تخدم أبناء الحي.

واختتم الشايع بأنه يمكن الاستفادة من سلسلة البرامج والأنشطة المقدمة من اللجنة من خلال متابعة مستجداتها عبر حساباتها، وذلك من خلال الحضور لمقر اللجنة بعد أخذ الاحترازات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، أو من خلال وسائل الاتصال عن بعد.

من جانبه أكد عضو مجلس الادارة، والمسؤول الإعلامي فواز الحربي، أن اللجنة خلال مسيرتها قدمت العديد من البرامج والتي كان لها الأثر الإيجابي على المجتمع المحلي.

من جهة أخرى جددت اللجنة الدعوة بفتح باب تقديم المقترحات والآراء وإرسالها عبر بريد اللجنة inf.badrtnmah@gmail.com، بالإضافة للتطوع في أعمال اللجنة وبرامجها وأنشطتها والمستمدة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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الرياض..."تنمية بدر والشفا" تطلق برامجها وأنشطتها الصيفية
سبق

تقدم اللجنة الاجتماعية بحي بدر والشفا حزمة من البرامج والأنشطة المجتمعية لمواكبة فترة الصيف لاستغلال الأوقات بما ينفع جميع شرائح المجتمع وضمن الجهود المستمرة لمتطلبات أبناء الحي.

وأوضح رئيس اللجنة صالح بن مبارك آل شايع بأن اللجنة تحرص دائمًا لتنويع برامجها وأنشطتها المجتمعية لتخدم فئة الشباب من الجنسين، وكذلك كبار السن والآباء والأطفال، حيث تم إعداد الخطة لبرامجها وأنشطتها لفترة الصيف لتقديم أكثر من (٣٥) برنامجًا ومنشطًا، حيث تم إعدادها بناءً على رغبة أبناء الحي ومشاركتهم، وتم إدماج المتطوعين والمتطوعات بتقديمها والمساهمة بالتنفيذ من خلال استقبالهم عبر منصة التطوع، كما أتيحت الفرصة للمتعاونين من أبناء الحي ومن أصحاب المبادرات التطوعية، ضمن منظومة وآلية معتمدة من إدارة اللجنة، مستمدة من توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التنمية، لتقديم برامج وأنشطة تخدم أبناء الحي.

واختتم الشايع بأنه يمكن الاستفادة من سلسلة البرامج والأنشطة المقدمة من اللجنة من خلال متابعة مستجداتها عبر حساباتها، وذلك من خلال الحضور لمقر اللجنة بعد أخذ الاحترازات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، أو من خلال وسائل الاتصال عن بعد.

من جانبه أكد عضو مجلس الادارة، والمسؤول الإعلامي فواز الحربي، أن اللجنة خلال مسيرتها قدمت العديد من البرامج والتي كان لها الأثر الإيجابي على المجتمع المحلي.

من جهة أخرى جددت اللجنة الدعوة بفتح باب تقديم المقترحات والآراء وإرسالها عبر بريد اللجنة inf.badrtnmah@gmail.com، بالإضافة للتطوع في أعمال اللجنة وبرامجها وأنشطتها والمستمدة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
04:18 PM

الرياض..."تنمية بدر والشفا" تطلق برامجها وأنشطتها الصيفية

بما ينفع جميع شرائح المجتمع وضمن الجهود المستمرة لمتطلبات أبناء الأحياء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقدم اللجنة الاجتماعية بحي بدر والشفا حزمة من البرامج والأنشطة المجتمعية لمواكبة فترة الصيف لاستغلال الأوقات بما ينفع جميع شرائح المجتمع وضمن الجهود المستمرة لمتطلبات أبناء الحي.

وأوضح رئيس اللجنة صالح بن مبارك آل شايع بأن اللجنة تحرص دائمًا لتنويع برامجها وأنشطتها المجتمعية لتخدم فئة الشباب من الجنسين، وكذلك كبار السن والآباء والأطفال، حيث تم إعداد الخطة لبرامجها وأنشطتها لفترة الصيف لتقديم أكثر من (٣٥) برنامجًا ومنشطًا، حيث تم إعدادها بناءً على رغبة أبناء الحي ومشاركتهم، وتم إدماج المتطوعين والمتطوعات بتقديمها والمساهمة بالتنفيذ من خلال استقبالهم عبر منصة التطوع، كما أتيحت الفرصة للمتعاونين من أبناء الحي ومن أصحاب المبادرات التطوعية، ضمن منظومة وآلية معتمدة من إدارة اللجنة، مستمدة من توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التنمية، لتقديم برامج وأنشطة تخدم أبناء الحي.

واختتم الشايع بأنه يمكن الاستفادة من سلسلة البرامج والأنشطة المقدمة من اللجنة من خلال متابعة مستجداتها عبر حساباتها، وذلك من خلال الحضور لمقر اللجنة بعد أخذ الاحترازات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، أو من خلال وسائل الاتصال عن بعد.

من جانبه أكد عضو مجلس الادارة، والمسؤول الإعلامي فواز الحربي، أن اللجنة خلال مسيرتها قدمت العديد من البرامج والتي كان لها الأثر الإيجابي على المجتمع المحلي.

من جهة أخرى جددت اللجنة الدعوة بفتح باب تقديم المقترحات والآراء وإرسالها عبر بريد اللجنة inf.badrtnmah@gmail.com، بالإضافة للتطوع في أعمال اللجنة وبرامجها وأنشطتها والمستمدة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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