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بعد عقود من التأجيل .. مصر تبدأ التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية

مزايدة عالمية للاستثمارات الخاصة بنظام الضرائب وحصة للحكومة

بعد سنوات من التأجيل بدأت القاهرة في التخطيط لطرح "مزايدة عالمية" للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، خلال النصف الأول من مارس المقبل.

وقال مسؤول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية، اليوم الأحد، إنه "سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام "البلوكات" على أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها.

ولفت وفق ما نقلت "رويترز"، إلى أن "المزايدة سيتم طرحها بنظام الضرائب وحصة للحكومة".

ومن المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب، لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حالياً في منجم السكري بالصحراء الشرقية، الذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.

مصر مزايدة عالمية التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية

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بعد عقود من التأجيل .. مصر تبدأ التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية
سبق

بعد سنوات من التأجيل بدأت القاهرة في التخطيط لطرح "مزايدة عالمية" للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، خلال النصف الأول من مارس المقبل.

وقال مسؤول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية، اليوم الأحد، إنه "سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام "البلوكات" على أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها.

ولفت وفق ما نقلت "رويترز"، إلى أن "المزايدة سيتم طرحها بنظام الضرائب وحصة للحكومة".

ومن المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب، لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حالياً في منجم السكري بالصحراء الشرقية، الذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
01:24 PM

بعد عقود من التأجيل .. مصر تبدأ التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية

مزايدة عالمية للاستثمارات الخاصة بنظام الضرائب وحصة للحكومة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد سنوات من التأجيل بدأت القاهرة في التخطيط لطرح "مزايدة عالمية" للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، خلال النصف الأول من مارس المقبل.

وقال مسؤول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية، اليوم الأحد، إنه "سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام "البلوكات" على أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها.

ولفت وفق ما نقلت "رويترز"، إلى أن "المزايدة سيتم طرحها بنظام الضرائب وحصة للحكومة".

ومن المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب، لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حالياً في منجم السكري بالصحراء الشرقية، الذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.

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