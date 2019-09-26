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شاهد.. فك احتجاز 3 يمنيين انهار عليهم سقف بمبنى في جدة وإخلاء قاطنيه

حادث باشره الدفاع المدني فور بلاغ لمركز العمليات.. والجهات المختصة تحقق

تمكّن رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من إنقاذ ثلاثة يمنيين احتُجزوا تحت الأنقاض بمبنى بحي العمارية بمنطقة البلد.
وفي التفاصيل، ذكَر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فِرَق الإنقاذ وفِرَق التدخل في حوادث الانهيارات، باشرت عند الساعة الثانية من صباح اليوم، بلاغًا ورد لمركز العمليات الموحّد عن انهيار سقف داخل بناية بحي العمارية، وجاء في سياق البلاغ وجود محتجزين تحت الأنقاض لم يتمكنوا من الخروج إلى مناطق آمنة.
وتابع: "واصلت الفِرَق السيرَ نحو منطقة البلاغ، ولديها كل المعلومات المتوفرة لدى مركز العمليات الموحدة، وتم إسنادها بعدد من فِرَق الإنقاذ وفِرَق التدخل في حوادث الانهيارات، كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية من الهلال الأحمر والأمانة والكهرباء والدوريات الأمنية والمرور".
وأضاف: "مع وصول الفِرَق، اتضح أن المبنى يتكون من دورين (سكني تجاري مشيد) الدور الأول بالخرسانة المسلح؛ بينما جاء الدور الثاني المكون من ٢٢ غرفة مأهولة بالسكان (العزاب) شعبي الإنشاء، واتضح للفِرَق انهيار سقف إحدى الغرف على قاطنيها، واحتجز تحت الأنقاض ثلاثة رجال من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين (٥٥ إلى ٧٥ عامًا)".
وبيّن "سرحان"، أن الفِرَق تمكّنت من رفع الأنقاض وإخراج ثلاثة أشخاص، أصيب أحدهم برضوض بسيطة عرضوا في الحال على الفِرَق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر، وتم الكشف عليهم، وجميعهم بحالة صحية جيدة، وتلقوا العلاج بالموقع، ولم تستدعِ حالتهم النقل للمستشفى".
وأكد أن فِرَق الإنقاذ واصلت عمليات البحث تحت الأنقاض؛ خشية أن يكون هناك محتجزون، ومع نهاية أعمال البحث؛ لم يتضح وجود أي أشخاص خلاف من تم إنقاذهم وعددهم ثلاثة أشخاص.
وأشار إلى أنه مع انتهاء أعمال الإنقاذ وتمشيط الموقع من قِبَل "مدني جدة"، باشر التحقيق أعماله كما تم طلب لجنة المباني الآيلة للسقوط؛ بهدف إخلاء جميع قاطني البناية حتى انتهاء الجهات المختصة من أعمالها؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. فك احتجاز 3 يمنيين انهار عليهم سقف بمبنى في جدة وإخلاء قاطنيه
سبق

تمكّن رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من إنقاذ ثلاثة يمنيين احتُجزوا تحت الأنقاض بمبنى بحي العمارية بمنطقة البلد.
وفي التفاصيل، ذكَر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فِرَق الإنقاذ وفِرَق التدخل في حوادث الانهيارات، باشرت عند الساعة الثانية من صباح اليوم، بلاغًا ورد لمركز العمليات الموحّد عن انهيار سقف داخل بناية بحي العمارية، وجاء في سياق البلاغ وجود محتجزين تحت الأنقاض لم يتمكنوا من الخروج إلى مناطق آمنة.
وتابع: "واصلت الفِرَق السيرَ نحو منطقة البلاغ، ولديها كل المعلومات المتوفرة لدى مركز العمليات الموحدة، وتم إسنادها بعدد من فِرَق الإنقاذ وفِرَق التدخل في حوادث الانهيارات، كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية من الهلال الأحمر والأمانة والكهرباء والدوريات الأمنية والمرور".
وأضاف: "مع وصول الفِرَق، اتضح أن المبنى يتكون من دورين (سكني تجاري مشيد) الدور الأول بالخرسانة المسلح؛ بينما جاء الدور الثاني المكون من ٢٢ غرفة مأهولة بالسكان (العزاب) شعبي الإنشاء، واتضح للفِرَق انهيار سقف إحدى الغرف على قاطنيها، واحتجز تحت الأنقاض ثلاثة رجال من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين (٥٥ إلى ٧٥ عامًا)".
وبيّن "سرحان"، أن الفِرَق تمكّنت من رفع الأنقاض وإخراج ثلاثة أشخاص، أصيب أحدهم برضوض بسيطة عرضوا في الحال على الفِرَق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر، وتم الكشف عليهم، وجميعهم بحالة صحية جيدة، وتلقوا العلاج بالموقع، ولم تستدعِ حالتهم النقل للمستشفى".
وأكد أن فِرَق الإنقاذ واصلت عمليات البحث تحت الأنقاض؛ خشية أن يكون هناك محتجزون، ومع نهاية أعمال البحث؛ لم يتضح وجود أي أشخاص خلاف من تم إنقاذهم وعددهم ثلاثة أشخاص.
وأشار إلى أنه مع انتهاء أعمال الإنقاذ وتمشيط الموقع من قِبَل "مدني جدة"، باشر التحقيق أعماله كما تم طلب لجنة المباني الآيلة للسقوط؛ بهدف إخلاء جميع قاطني البناية حتى انتهاء الجهات المختصة من أعمالها؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
09:20 AM

شاهد.. فك احتجاز 3 يمنيين انهار عليهم سقف بمبنى في جدة وإخلاء قاطنيه

حادث باشره الدفاع المدني فور بلاغ لمركز العمليات.. والجهات المختصة تحقق

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عبدالله الراجحي - جدة
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تمكّن رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من إنقاذ ثلاثة يمنيين احتُجزوا تحت الأنقاض بمبنى بحي العمارية بمنطقة البلد.
وفي التفاصيل، ذكَر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فِرَق الإنقاذ وفِرَق التدخل في حوادث الانهيارات، باشرت عند الساعة الثانية من صباح اليوم، بلاغًا ورد لمركز العمليات الموحّد عن انهيار سقف داخل بناية بحي العمارية، وجاء في سياق البلاغ وجود محتجزين تحت الأنقاض لم يتمكنوا من الخروج إلى مناطق آمنة.
وتابع: "واصلت الفِرَق السيرَ نحو منطقة البلاغ، ولديها كل المعلومات المتوفرة لدى مركز العمليات الموحدة، وتم إسنادها بعدد من فِرَق الإنقاذ وفِرَق التدخل في حوادث الانهيارات، كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية من الهلال الأحمر والأمانة والكهرباء والدوريات الأمنية والمرور".
وأضاف: "مع وصول الفِرَق، اتضح أن المبنى يتكون من دورين (سكني تجاري مشيد) الدور الأول بالخرسانة المسلح؛ بينما جاء الدور الثاني المكون من ٢٢ غرفة مأهولة بالسكان (العزاب) شعبي الإنشاء، واتضح للفِرَق انهيار سقف إحدى الغرف على قاطنيها، واحتجز تحت الأنقاض ثلاثة رجال من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين (٥٥ إلى ٧٥ عامًا)".
وبيّن "سرحان"، أن الفِرَق تمكّنت من رفع الأنقاض وإخراج ثلاثة أشخاص، أصيب أحدهم برضوض بسيطة عرضوا في الحال على الفِرَق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر، وتم الكشف عليهم، وجميعهم بحالة صحية جيدة، وتلقوا العلاج بالموقع، ولم تستدعِ حالتهم النقل للمستشفى".
وأكد أن فِرَق الإنقاذ واصلت عمليات البحث تحت الأنقاض؛ خشية أن يكون هناك محتجزون، ومع نهاية أعمال البحث؛ لم يتضح وجود أي أشخاص خلاف من تم إنقاذهم وعددهم ثلاثة أشخاص.
وأشار إلى أنه مع انتهاء أعمال الإنقاذ وتمشيط الموقع من قِبَل "مدني جدة"، باشر التحقيق أعماله كما تم طلب لجنة المباني الآيلة للسقوط؛ بهدف إخلاء جميع قاطني البناية حتى انتهاء الجهات المختصة من أعمالها؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

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