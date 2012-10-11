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"التعليم" تبدأ استقبال طلبات التقاعد المبكّر.. منتصف الشهر

التقديم إلكترونيًّا من خلال نظام "فارس" حتى نهاية ربيع الآخر

حدّدت وزارة التعليم منتصف الشهر الجاري موعدًا للتقديم للراغبين في التقاعد المبكر من شاغلي الوظائف التعليمية.

وستستمر إدارات التعليم في استقبال الطلبات حتى نهاية شهر ربيع الآخر من العام الدراسي ١٤٤١هـ.

وأكدت وزارة التعليم على إدارتها ضرورة التقيد بتلك المواعيد المحددة.

وشدَّدت على عدم استقبال أو رفع طلبات إنهاء الخدمة "التقاعد المبكر" لشاغلي الوظائف ورقيّاً، والتقديم من خلال نظام "فارس" في "إدارات التعليم وجهاز الوزارة"، وذلك خلال الفترة المحدّدة، واعتماد القرار خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، والتأكيد على جميع شاغلي الوظائف التعليمية العاملين في جهاز الوزارة وإدارات التعليم، بأنه لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة بعد صدور القرار.

وفيما يتعلّق بنقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج وزارة التعليم "التعليم العام"، ونقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري، وإعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية، أو لمؤسسات تعليمية خاصة أو عامة؛ قالت الوزارة: إن التقديم على الخدمة سيكون ما بين ١٤٤١/٢/١٤هـ حتى تاريخ ١٤٤١/٤/٢٩هـ من العام الدراسي ١٤٤١هـ.

ودعت "التعليم" إدارتها للالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والقواعد التنظيمية الخاصة بنقل الخدمات والإعارة الواردة بالقرار الوزاري، وعدم استقبال أو رفع طلبات نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج وزارة التعليم "التعليم العام"، نقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري، إعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو لمؤسسات تعليمية خاصة ورقيّاً، والتقديم من خلال نظام "فارس" في "إدارات التعليم وجهاز الوزارة" خلال الفترة المحدّدة، ورفع المسوغات المطلوبة عبر النظام.

التعليم وزارة التعليم وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تبدأ استقبال طلبات التقاعد المبكّر.. منتصف الشهر
سبق

حدّدت وزارة التعليم منتصف الشهر الجاري موعدًا للتقديم للراغبين في التقاعد المبكر من شاغلي الوظائف التعليمية.

وستستمر إدارات التعليم في استقبال الطلبات حتى نهاية شهر ربيع الآخر من العام الدراسي ١٤٤١هـ.

وأكدت وزارة التعليم على إدارتها ضرورة التقيد بتلك المواعيد المحددة.

وشدَّدت على عدم استقبال أو رفع طلبات إنهاء الخدمة "التقاعد المبكر" لشاغلي الوظائف ورقيّاً، والتقديم من خلال نظام "فارس" في "إدارات التعليم وجهاز الوزارة"، وذلك خلال الفترة المحدّدة، واعتماد القرار خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، والتأكيد على جميع شاغلي الوظائف التعليمية العاملين في جهاز الوزارة وإدارات التعليم، بأنه لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة بعد صدور القرار.

وفيما يتعلّق بنقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج وزارة التعليم "التعليم العام"، ونقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري، وإعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية، أو لمؤسسات تعليمية خاصة أو عامة؛ قالت الوزارة: إن التقديم على الخدمة سيكون ما بين ١٤٤١/٢/١٤هـ حتى تاريخ ١٤٤١/٤/٢٩هـ من العام الدراسي ١٤٤١هـ.

ودعت "التعليم" إدارتها للالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والقواعد التنظيمية الخاصة بنقل الخدمات والإعارة الواردة بالقرار الوزاري، وعدم استقبال أو رفع طلبات نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج وزارة التعليم "التعليم العام"، نقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري، إعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو لمؤسسات تعليمية خاصة ورقيّاً، والتقديم من خلال نظام "فارس" في "إدارات التعليم وجهاز الوزارة" خلال الفترة المحدّدة، ورفع المسوغات المطلوبة عبر النظام.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
04:50 PM

"التعليم" تبدأ استقبال طلبات التقاعد المبكّر.. منتصف الشهر

التقديم إلكترونيًّا من خلال نظام "فارس" حتى نهاية ربيع الآخر

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
1,122

حدّدت وزارة التعليم منتصف الشهر الجاري موعدًا للتقديم للراغبين في التقاعد المبكر من شاغلي الوظائف التعليمية.

وستستمر إدارات التعليم في استقبال الطلبات حتى نهاية شهر ربيع الآخر من العام الدراسي ١٤٤١هـ.

وأكدت وزارة التعليم على إدارتها ضرورة التقيد بتلك المواعيد المحددة.

وشدَّدت على عدم استقبال أو رفع طلبات إنهاء الخدمة "التقاعد المبكر" لشاغلي الوظائف ورقيّاً، والتقديم من خلال نظام "فارس" في "إدارات التعليم وجهاز الوزارة"، وذلك خلال الفترة المحدّدة، واعتماد القرار خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، والتأكيد على جميع شاغلي الوظائف التعليمية العاملين في جهاز الوزارة وإدارات التعليم، بأنه لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة بعد صدور القرار.

وفيما يتعلّق بنقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج وزارة التعليم "التعليم العام"، ونقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري، وإعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية، أو لمؤسسات تعليمية خاصة أو عامة؛ قالت الوزارة: إن التقديم على الخدمة سيكون ما بين ١٤٤١/٢/١٤هـ حتى تاريخ ١٤٤١/٤/٢٩هـ من العام الدراسي ١٤٤١هـ.

ودعت "التعليم" إدارتها للالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والقواعد التنظيمية الخاصة بنقل الخدمات والإعارة الواردة بالقرار الوزاري، وعدم استقبال أو رفع طلبات نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج وزارة التعليم "التعليم العام"، نقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري، إعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو لمؤسسات تعليمية خاصة ورقيّاً، والتقديم من خلال نظام "فارس" في "إدارات التعليم وجهاز الوزارة" خلال الفترة المحدّدة، ورفع المسوغات المطلوبة عبر النظام.

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