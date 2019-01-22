النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. إسقاط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي في أجواء "حيران" اليمنية

الثانية التي يتم استهدافها خلال أيام

تمكنت قوات الجيش الوطني التابع للشرعية في المنطقة العسكرية الخامسة من إسقاط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي في أجواء مديرية حيران شمال محافظة حجة اليمنية.

وكانت الطائرة الاستطلاعية تحمل على متنها مادة متفجرة، وتعد الطائرة المسيرة الثانية التي تسقطها قوات المنطقة العسكرية الخامسة، بعد أيام من اعتراض الطائرة المسيرة الأولى قبالة سواحل مرسى حبل جنوب مديرية ميدي الساحلية على البحر الأحمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. إسقاط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي في أجواء "حيران" اليمنية
سبق

تمكنت قوات الجيش الوطني التابع للشرعية في المنطقة العسكرية الخامسة من إسقاط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي في أجواء مديرية حيران شمال محافظة حجة اليمنية.

وكانت الطائرة الاستطلاعية تحمل على متنها مادة متفجرة، وتعد الطائرة المسيرة الثانية التي تسقطها قوات المنطقة العسكرية الخامسة، بعد أيام من اعتراض الطائرة المسيرة الأولى قبالة سواحل مرسى حبل جنوب مديرية ميدي الساحلية على البحر الأحمر.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
07:08 PM

بالصور.. إسقاط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي في أجواء "حيران" اليمنية

الثانية التي يتم استهدافها خلال أيام

A A A
عمر عريبي - جازان
2
2,577

تمكنت قوات الجيش الوطني التابع للشرعية في المنطقة العسكرية الخامسة من إسقاط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي في أجواء مديرية حيران شمال محافظة حجة اليمنية.

وكانت الطائرة الاستطلاعية تحمل على متنها مادة متفجرة، وتعد الطائرة المسيرة الثانية التي تسقطها قوات المنطقة العسكرية الخامسة، بعد أيام من اعتراض الطائرة المسيرة الأولى قبالة سواحل مرسى حبل جنوب مديرية ميدي الساحلية على البحر الأحمر.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,806
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,624
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,875
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,739

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة