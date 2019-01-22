بالصور.. إسقاط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي في أجواء "حيران" اليمنية

الثانية التي يتم استهدافها خلال أيام

تمكنت قوات الجيش الوطني التابع للشرعية في المنطقة العسكرية الخامسة من إسقاط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي في أجواء مديرية حيران شمال محافظة حجة اليمنية.

وكانت الطائرة الاستطلاعية تحمل على متنها مادة متفجرة، وتعد الطائرة المسيرة الثانية التي تسقطها قوات المنطقة العسكرية الخامسة، بعد أيام من اعتراض الطائرة المسيرة الأولى قبالة سواحل مرسى حبل جنوب مديرية ميدي الساحلية على البحر الأحمر.